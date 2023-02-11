Как самостоятельно определить рак: онколог

Необычных узелках, вздутиях и припухлостях. Особого внимания требует шея, подмышки, у мужчин — яички, у женщин — молочные железы.

Затяжном кашле, одышке или трудностях при глотании.

Изменениях в привычной работе кишечника. Это запоры, диарея, появление в кале крови или слизи.

Неожиданных кровотечениях.

Необоснованной потере веса. Человек резко худеет, не меняя рацион питания и уровень физической активности.

Необъяснимых болях любого характера.

Появлении новых родинок или трансформации уже имеющихся: изменения размера, формы или цвета; затвердевание поверхности или любые выделения.

Проблемах при мочеиспускании.

Необычных изменениях груди (втяжение соска, выделения, любые изменения кожи).

Незаживающих язвочках, особенно во рту.

Постоянной изжоге.

Регулярных расстройствах пищеварения (тошнота, рвота, вздутие).

Обильном потоотделении по ночам.

Хронической усталости.

Так, если рак шейки матки нашли на поздней стадии, шансы пациентки прожить пять лет не превышают пятнадцати процентов. Если болезнь выявить вовремя, этот показатель резко повышается — до 93 процентов.Очаг заболевания может располагаться в любом органе. По словам медиков, если внимательно относиться к сигналам, которые подает организм, можно заподозрить неладное, обратиться к врачу и вовремя начать лечение.Читайте на эту тему: Какие два анализа нужно сдать, чтобы понять реальные причины постоянной усталости По словам врача-онколога, руководителя химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Михаила Федянина, самостоятельно определить у себя рак можно в том случае, если опухоль возникла на молочных железах, кожных покровах, слизистой ротовой полости., — сказал Федянин РИА Новости.Он также порекомендовал обращать внимание на общие симптомы, которые тоже могут указать на наличие патологии. Это внезапное снижение веса, утомляемость, падение гемоглобина, кашель, одышка, боли и нарушение пищеварения. Кроме того, поводом для беспокойства могут стать «наличие дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости и патологические кровянистые выделения».Читайте также: Популярные продукты, которые на 30% повышают риск рака кишечника, но только у мужчин

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.