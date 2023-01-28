Какие два анализа нужно сдать, чтобы понять реальные причины постоянной усталости

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Терапевт Филипп Кузьменко рассказал, какие болезни проявляются с таким симптомом, как постоянная усталость, и какие два анализа помогу разобраться — есть ли эти болезни у пациента.

Чаще всего усталость указывает на переутомление или истощение жизненных сил. Как правило, после полноценного сна или более длительного отдыха такое состояние проходит, и силы возвращаются.

Если упадок сил длится больше двух недель, если улучшения не наступает после отдыха, то стоит обратиться к врачу. Скорее всего, это вызвано одной из двух причин, и первая связана с психикой.

 — Вторая причина — физическая поломка организма, когда усталость — симптом другой, лежащей под поверхностью болезни, — сообщил в своем блоге Кузьменко. 

Множество болезней приводят к нехватке сил, но чаще всего речь идет об анемии и гипотиреозе.

— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии, — отметил медик.

Анемией (говоря простым языком, это малокровие) называют снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток (эритроцитов) или же снижение количества ключевого белка, переносящего кислород (гемоглобина), ниже определенного значения.

К неспецифическим признакам анемии относятся:
  • бледность кожи, 
  • слабость, 
  • повышенная утомляемость, 
  • сонливость, 
  • головокружение, 
  • обмороки, 
  • шум в ушах, 
  • мелькание «мушек» перед глазами, 
  • одышка, 
  • сердцебиение.

Гипотиреоз – заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы. Иногда человек годами не замечает симптомов, сигнализирующих об ослаблении функции щитовидки. 

К таким симптомам относят:
  • бессонницу, 
  • прерывистый сон, 
  • потливость, 
  • затрудненность дыхания, 
  • затяжную депрессию.

25–50 процентов пациентов с гипотиреозом страдают анемией.

Как грамотно сдавать кровь на анализ

Как отмечает Кузьменко, простым способом исключить самые вероятные патологии является сдача двух анализов. Это клинический (общий) анализ крови и анализ крови на ТТГ.

ОАК покажет, есть ли анемия. Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) — как функционирует щитовидка.

— В общем анализе крови нас будут интересовать 4 строчки — гемоглобин (Hb), эритроциты (Er), MCH, MCV, — объясняет врач. — Если значения будут ниже (или резко выше), чем референсные (т. е. норма), значит — это патология. Надо идти к врачу.

С анализом на ТТГ проще — он один.

— При гипотиреозе показатель ТТГ будет резко повышен. Если он в норме, значит, со щитовидкой все в порядке, — рассказывает Кузьменко.


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Филипп Кузьменко
Филипп Кузьменко
Медицина
терапевт
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Теги : анемия, гипотериоз, анализы