Какие два анализа нужно сдать, чтобы понять реальные причины постоянной усталости
Терапевт Филипп Кузьменко рассказал, какие болезни проявляются с таким симптомом, как постоянная усталость, и какие два анализа помогу разобраться — есть ли эти болезни у пациента.
Чаще всего усталость указывает на переутомление или истощение жизненных сил. Как правило, после полноценного сна или более длительного отдыха такое состояние проходит, и силы возвращаются.
Если упадок сил длится больше двух недель, если улучшения не наступает после отдыха, то стоит обратиться к врачу. Скорее всего, это вызвано одной из двух причин, и первая связана с психикой.
— Вторая причина — физическая поломка организма, когда усталость — симптом другой, лежащей под поверхностью болезни, — сообщил в своем блоге Кузьменко.
Множество болезней приводят к нехватке сил, но чаще всего речь идет об анемии и гипотиреозе.
— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии, — отметил медик.
Анемией (говоря простым языком, это малокровие) называют снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток (эритроцитов) или же снижение количества ключевого белка, переносящего кислород (гемоглобина), ниже определенного значения.
К неспецифическим признакам анемии относятся:
- бледность кожи,
- слабость,
- повышенная утомляемость,
- сонливость,
- головокружение,
- обмороки,
- шум в ушах,
- мелькание «мушек» перед глазами,
- одышка,
- сердцебиение.
Гипотиреоз – заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы. Иногда человек годами не замечает симптомов, сигнализирующих об ослаблении функции щитовидки.
К таким симптомам относят:
- бессонницу,
- прерывистый сон,
- потливость,
- затрудненность дыхания,
- затяжную депрессию.
25–50 процентов пациентов с гипотиреозом страдают анемией.
Как отмечает Кузьменко, простым способом исключить самые вероятные патологии является сдача двух анализов. Это клинический (общий) анализ крови и анализ крови на ТТГ.
ОАК покажет, есть ли анемия. Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) — как функционирует щитовидка.
— В общем анализе крови нас будут интересовать 4 строчки — гемоглобин (Hb), эритроциты (Er), MCH, MCV, — объясняет врач. — Если значения будут ниже (или резко выше), чем референсные (т. е. норма), значит — это патология. Надо идти к врачу.
С анализом на ТТГ проще — он один.
— При гипотиреозе показатель ТТГ будет резко повышен. Если он в норме, значит, со щитовидкой все в порядке, — рассказывает Кузьменко.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Филипп Кузьменко
Медицина
терапевт
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