Какие два анализа нужно сдать, чтобы понять реальные причины постоянной усталости

— Вторая причина — физическая поломка организма, когда усталость — симптом другой, лежащей под поверхностью болезни, — сообщил в своем блоге Кузьменко.

— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии, — отметил медик.

бледность кожи,

слабость,

повышенная утомляемость,

сонливость,

головокружение,

обмороки,

шум в ушах,

мелькание «мушек» перед глазами,

одышка,

сердцебиение.

бессонницу,

прерывистый сон,

потливость,

затрудненность дыхания,

затяжную депрессию.

— В общем анализе крови нас будут интересовать 4 строчки — гемоглобин (Hb), эритроциты (Er), MCH, MCV, — объясняет врач. — Если значения будут ниже (или резко выше), чем референсные (т. е. норма), значит — это патология. Надо идти к врачу.

— При гипотиреозе показатель ТТГ будет резко повышен. Если он в норме, значит, со щитовидкой все в порядке, — рассказывает Кузьменко.

Чаще всего усталость указывает на переутомление или истощение жизненных сил. Как правило, после полноценного сна или более длительного отдыха такое состояние проходит, и силы возвращаются.Если упадок сил длится больше двух недель, если улучшения не наступает после отдыха, то стоит обратиться к врачу. Скорее всего, это вызвано одной из двух причин, и первая связана с психикой.Анемией (говоря простым языком, это малокровие) называют снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток (эритроцитов) или же снижение количества ключевого белка, переносящего кислород (гемоглобина), ниже определенного значения.– заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы. Иногда человек годами не замечает симптомов, сигнализирующих об ослаблении функции щитовидки.25–50 процентов пациентов с гипотиреозом страдают анемией.Как отмечает Кузьменко, простым способом исключить самые вероятные патологии является сдача двух анализов. Это клинический (общий) анализ крови и анализ крови на ТТГ.ОАК покажет, есть ли анемия. Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) — как функционирует щитовидка.С анализом на ТТГ проще — он один.Читайте также: гинеколог Дворецкая рассказала, что произойдет, если не удалять волосы в интимной зоне

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