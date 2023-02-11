Трудности с глотанием во время еды могут указывать на рак легких

Дискомфорт в горле и в области пищевода

Постепенно развивается чувство распирания в грудной клетке

Усиливается слюноотделение.

Появляется сухой кашель

Меняется голос, першит в горле.

При длительном нарушении человек теряет вес, ослабевает, возможны проблемы с пищеварением.

Кашель, который не проходит две или три недели

Кашель, который усиливается

Постоянные инфекции грудной клетки

Кашель с кровью

Боль или боль при дыхании или кашле

Постоянная одышка

Постоянная усталость

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

Рак легких — серьезная форма онкологии, при которой злокачественные клетки бесконтрольно растут в органах, ответственных за поглощение кислорода. Когда рак прогрессирует, организм может претерпевать заметные изменения, которые влияют на повседневную жизнь. Одним из таких характерных признаков является затрудненное глотание, также известное как дисфагия.По данным Фонда борьбы с раком легких, это может привести к потере веса и обезвоживанию., — отмечается в исследовании.Может показаться, что пища не проглатывается, или что иногда уже проглоченная пища возвращается обратно. Иногда при глотании может возникать боль или ощущение жжения.Медики напоминают, что курение является одной из главных причин развития рака легких. По данным Cancer Research UK, около семи из 10 случаев рака легких вызваны курением. Это включает вдыхание сигаретного дыма от других людей, то есть так называемое пассивное курение.Некоторые вещества повышают риск развития рака легких. К ним относятся асбест, кремнезем и выхлопные газы дизельного топлива. Воздействие паров дизельного топлива в течение многих лет тоже увеличивает риск развития рака легких.Кроме того, риск развития рака легких увеличивается примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким содержанием оксидов азота (в основном образующихся в автомобилях и других транспортных средствах).Предыдущие заболевания легких могут увеличить риск развития рака легких, например, пневмония, сообщает Cancer Research UK.— говорится в исследовании.Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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