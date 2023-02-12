Зуд может быть «ранним» признаком рака поджелудочной железы - им страдают 75% пациентов

Потеря аппетита или потеря веса

Чувство усталости

Высокая температура, ощущение жара или озноба

Постоянное недомогание

Диарея или запор

Боль в верхней части живота и спины (может усиливаться, когда вы едите или лежите, и улучшается, когда вы наклоняетесь вперед)

Симптомы расстройства желудка (например, чувство вздутия живота).

Рак поджелудочной железы часто неохотно подает предупреждающие сигналы, пока опухоль не станет слишком большой. Доктор Дебора Ли поделилась одним предупреждающим знаком, который может вызвать тревогу. В зависимости от расположения раковой опухоли, одним из ранних предупреждающих признаков может быть зуд. Исследование опубликовано в Express.- отмечает врач.Когда рак поджелудочной железы начинается в ее головке, более вероятно, что на ранней стадии он сдавливает желчные протоки, блокируя прохождение желчи в кишечник и приводя к желтухе с зудом.Когда дело доходит до выявления ракового зуда, ощущение будет постоянным и охватит всю кожу. Более того, зуд является распространенным симптомом рака поджелудочной железы, который поражает от 80 до 100 процентов пациентов с желтухой.При желтухе кожа и белки глаз становятся желтыми. Изменение цвета кожи связано с накоплением желчного пигмента билирубина.Согласно исследованию, опубликованному в Официальном журнале Международной гепато-панкреато-билиарной ассоциации, этот характерный признак рака поджелудочной железы, сопровождающийся зудом, встречается примерно у 75 процентов пациентов.Хотя зуд сам по себе может не обязательно указывать на рак, существуют и другие сопутствующие признаки, которые могут помочь определить смертельное заболевание.У пациентов с раком поджелудочной железы зуд появляется при желтухе и признаках, которые можно увидеть в туалете.- отмечает медик.Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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