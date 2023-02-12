Зуд может быть «ранним» признаком рака поджелудочной железы - им страдают 75% пациентов
Рак поджелудочной железы лечится довольно тяжело, у него низкие показатели выживаемости, поэтому очень важно следить за сигналами организма. Зуд может предупредить о смертельном заболевании относительно рано.
Рак поджелудочной железы часто неохотно подает предупреждающие сигналы, пока опухоль не станет слишком большой. Доктор Дебора Ли поделилась одним предупреждающим знаком, который может вызвать тревогу. В зависимости от расположения раковой опухоли, одним из ранних предупреждающих признаков может быть зуд. Исследование опубликовано в Express.
- Является ли зуд ранним или поздним признаком рака поджелудочной железы, зависит от того, где развивается опухоль. Если тяжелое состояние начинается в хвостовой части органа, зуд может возникнуть позже. Однако в 65 процентах случаев заболевание начинается в головке, поэтому зуд может возникнуть на ранней стадии, - отмечает врач.
Когда рак поджелудочной железы начинается в ее головке, более вероятно, что на ранней стадии он сдавливает желчные протоки, блокируя прохождение желчи в кишечник и приводя к желтухе с зудом.
Когда дело доходит до выявления ракового зуда, ощущение будет постоянным и охватит всю кожу. Более того, зуд является распространенным симптомом рака поджелудочной железы, который поражает от 80 до 100 процентов пациентов с желтухой.
При желтухе кожа и белки глаз становятся желтыми. Изменение цвета кожи связано с накоплением желчного пигмента билирубина.
Согласно исследованию, опубликованному в Официальном журнале Международной гепато-панкреато-билиарной ассоциации, этот характерный признак рака поджелудочной железы, сопровождающийся зудом, встречается примерно у 75 процентов пациентов.
Хотя зуд сам по себе может не обязательно указывать на рак, существуют и другие сопутствующие признаки, которые могут помочь определить смертельное заболевание.
У пациентов с раком поджелудочной железы зуд появляется при желтухе и признаках, которые можно увидеть в туалете.
- Пациенты замечают, что их стул становится бледным, а моча темнее по цвету. Стул может выглядеть жирным и плавает в унитазе, его трудно смыть. Если вы заметили, что ваша кожа становится желтой, у вас бледный стул и темная моча, вам необходимо срочно обратиться к терапевту, - отмечает медик.
Другие симптомы рака поджелудочной железы, о которых следует знать:
- Потеря аппетита или потеря веса
- Чувство усталости
- Высокая температура, ощущение жара или озноба
- Постоянное недомогание
- Диарея или запор
- Боль в верхней части живота и спины (может усиливаться, когда вы едите или лежите, и улучшается, когда вы наклоняетесь вперед)
- Симптомы расстройства желудка (например, чувство вздутия живота).
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