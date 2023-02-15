Что будет с организмом, если выпивать по стопке водки каждый день: нарколог

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водка

Сосудистый хирург Алексей Светликов рассказал, что будет с организмом, если ежедневно выпивать по стопке водки.

Существует мнение, что крепкий алкоголь в малых количествах не только не вреден, но и является чуть ли не лекарством, например, при переохлаждении. Также некоторые считают, что рюмка водки хороша «для аппетита» и помогает от бессонницы.

Что будет, если выпивать по 100 граммов водки ежедневно?

— Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение. Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника. Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг. Также даже минимальные дозы спиртного вызывают зависимость, — предупредил медик.

Безопасной, а тем более полезной дозы алкоголя не существует, добавил он.

Ежедневное употребление водки нарушает психическое состояние человека, так как страдает нервная система. Сбоит вестибулярный аппарат, начинаются проблемы с памятью.

Алкоголь повышает риск развития
  • панкреатита;
  • рака; 
  • алкогольного гепатита; 
  • цирроза печени; 
  • гипертензии; 
  • ишемической болезни сердца; 
  • атеросклероза.

Достаточно и ста граммов спиртного, чтобы повысилось артериальное давление — сразу на несколько дней, предупредил медик.

Чтобы выявить алкоголизм или предрасположенность к нему, врач-нарколог может задать всего три вопроса.

«Просили ли вас близкие бросить пить?»
«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»
«Было ли у вас желание опохмелиться с утра?»

Если на все три вопроса получен положительный ответ, то с высокой вероятностью человек имеет проблемы с алкоголем. 

Симптомы алкоголизма, когда можно говорить о стадиях:
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  • отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;
  • провалы в памяти;
  • похмельный синдром;
  • запойные периоды;
  • появление внешних признаков. Это быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки, образующиеся из-за разрыва кожных капилляров.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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