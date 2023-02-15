Что будет с организмом, если выпивать по стопке водки каждый день: нарколог

панкреатита;

рака;

алкогольного гепатита;

цирроза печени;

гипертензии;

ишемической болезни сердца;

атеросклероза.

отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;

провалы в памяти;

похмельный синдром;

запойные периоды;

появление внешних признаков. Это быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки, образующиеся из-за разрыва кожных капилляров.

Существует мнение, что крепкий алкоголь в малых количествах не только не вреден, но и является чуть ли не лекарством, например, при переохлаждении. Также некоторые считают, что рюмка водки хороша «для аппетита» и помогает от бессонницы., — предупредил медик.Безопасной, а тем более полезной дозы алкоголя не существует, добавил он.Ежедневное употребление водки нарушает психическое состояние человека, так как страдает нервная система. Сбоит вестибулярный аппарат, начинаются проблемы с памятью.Достаточно и ста граммов спиртного, чтобы повысилось артериальное давление — сразу на несколько дней, предупредил медик.«Просили ли вас близкие бросить пить?»«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»«Было ли у вас желание опохмелиться с утра?»Если на все три вопроса получен положительный ответ, то с высокой вероятностью человек имеет проблемы с алкоголем.Читайте также: Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но»

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