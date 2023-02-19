Медики рассказали о прямой связи между консервантами в колбасе и сосисках и риском развития диабета 2 типа

постоянная жажда;

частое мочеиспускание.

сильная усталость;

длительное заживление царапин, ссадин, ран;

покалывание в ногах;

ухудшение зрения.

Сахарный диабет второго типа добавили в список побочных эффектов, связанных с некоторыми консервантами, которые содержатся в мясе, сообщили исследователи.Ученые давно говорят, что некоторые консерванты могут быть очень опасны для здоровья, влияя на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Сейчас появляется все больше доказательств того, что нитриты могут быть связаны с развитием диабета второго типа, хотя причинно-следственная связь еще не доказана.Новое исследование предупреждает, что консерванты, придающие колбасе и сосискам приятный розовый цвет, могут быть связаны с развитием диабета второго типа.— отметил ведущий автор исследования, доктор Бернард Сроур из Университета Сорбонны Париж-Норд, его слова приводит в PLOS Medicine.Известно, что химические вещества в первую очередь увеличивают срок годности продуктов. Они часто используются в различных видах обработанного мяса, таких как бекон, салями, сосиски и ветчина.Последние результаты были получены в результате масштабного и долговременного исследования, в котором приняли участие более 1000 тысяч человек. Оказалось, что люди со стандартным потреблением нитритов, особенно из пищевых добавок, имели больший риск развития диабета 2 типа., — говорится в исследовании.Считается, что нитриты способствуют развитию заболевания, увеличивая резистентность к инсулину в организме.Читайте также: Можно ли принимать вместе витамины и алкоголь: мнение кардиолога

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