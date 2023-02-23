Что съесть, чтобы похудеть: диетолог рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о продуктах, которые имеют нулевую и отрицательную калорийность. Речь идет о еде, на переваривание которой тратится столько же или больше калорий, чем в них содержится.
Это зелень, огурцы, водоросли, сельдерей, капуста, спаржа, огурцы, кабачки.
— Например, в кусочке огурца 10 ккал, а на пережёвывание и переваривание мы тратим 15 ккал — получается продукт с отрицательной калорийностью. Эта информация полезна для тех, кто собирается похудеть, потому что при похудении не нужно сидеть на голодной диете. Достаточно в свой рацион включать в большом количестве продукты, которые имеют нулевую калорийность, — отметила врач RT.
То, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир, — миф. Зелень, огурцы,водоросли и другие вышеперечисленные продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.
Разумеется, способ приготовления играет большую роль, и если кабачки обвалять в муке и пожарить в большом количестве масла, они перестанут быть диетическим продуктом. Как и салат из огурцов и зелени, щедро сдобренный майонезом.
По словам диетолога Ирины Беловой, сейчас часто упоминают так называемые продукты с нулевой, или даже отрицательной калорийностью. Она приводит такой список:
- Белокочанная капуста.
- Цветная капуста.
- Брокколи.
- Сельдерей.
- Помидоры.
- Огурцы.
- Сладкий перец.
- Спаржа.
Десять продуктов почти без калорий:
- Вода (0 кал) и зеленый чай (5 кал / 100г)
- Помидор (18 кал)
- Капуста (25 кал)
- Сладкий перец (30 кал)
- Кабачок (17кал)
- Сельдерей (16 кал)
- Грибы (27-40)
- Апельсин (47 кал)
Список калорийных продуктов, считающихся диетическими:
- Изюм и другие сухофрукты
- Греческий йогурт
- Темный шоколад
- Цельнозерновой хлеб
- Салатные заправки
- Орехи кешью и пекан
- Оливковое масло
Читайте также: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию.
Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий