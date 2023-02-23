Что съесть, чтобы похудеть: диетолог рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью

Белокочанная капуста.

Цветная капуста.

Брокколи.

Сельдерей.

Помидоры.

Огурцы.

Сладкий перец.

Спаржа.

Вода (0 кал) и зеленый чай (5 кал / 100г)

Помидор (18 кал)

Капуста (25 кал)

Сладкий перец (30 кал)

Кабачок (17кал)

Сельдерей (16 кал)

Грибы (27-40)

Апельсин (47 кал)

Изюм и другие сухофрукты

Греческий йогурт

Темный шоколад

Цельнозерновой хлеб

Салатные заправки

Орехи кешью и пекан

Оливковое масло

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.