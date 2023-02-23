Что съесть, чтобы похудеть: диетолог рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью

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огурцы
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о продуктах, которые имеют нулевую и отрицательную калорийность. Речь идет о еде, на переваривание которой тратится столько же или больше калорий, чем в них содержится. 

Это зелень, огурцы, водоросли, сельдерей, капуста, спаржа, огурцы, кабачки.

— Например, в кусочке огурца 10 ккал, а на пережёвывание и переваривание мы тратим 15 ккал — получается продукт с отрицательной калорийностью. Эта информация полезна для тех, кто собирается похудеть, потому что при похудении не нужно сидеть на голодной диете. Достаточно в свой рацион включать в большом количестве продукты, которые имеют нулевую калорийность, — отметила врач RT.

То, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир, — миф. Зелень, огурцы,водоросли и другие вышеперечисленные продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.

Разумеется, способ приготовления играет большую роль, и если кабачки обвалять в муке и пожарить в большом количестве масла, они перестанут быть диетическим продуктом. Как и салат из огурцов и зелени, щедро сдобренный майонезом.

По словам диетолога Ирины Беловой, сейчас часто упоминают так называемые продукты с нулевой, или даже отрицательной калорийностью. Она приводит такой список:

  • Белокочанная капуста.
  • Цветная капуста.
  • Брокколи.
  • Сельдерей.
  • Помидоры.
  • Огурцы.
  • Сладкий перец.
  • Спаржа.

Десять продуктов почти без калорий:
  • Вода (0 кал) и зеленый чай (5 кал / 100г) 
  • Помидор (18 кал) 
  • Капуста (25 кал) 
  • Сладкий перец (30 кал)
  • Кабачок (17кал)
  • Сельдерей (16 кал)
  • Грибы (27-40)
  • Апельсин (47 кал)

Список калорийных продуктов, считающихся диетическими:
  • Изюм и другие сухофрукты
  • Греческий йогурт
  • Темный шоколад
  • Цельнозерновой хлеб
  • Салатные заправки
  • Орехи кешью и пекан
  • Оливковое масло

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