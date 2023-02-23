Инфекционист Поздняков рассказал о мясе, которое заражено прионами и вызывает неизлечимые болезни
Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об опасных возбудителях смертельных болезней — прионах.
Прионные болезни — прогрессирующие дегенеративные, неизлечимые и в конечном итоге летальные поражения головного мозга.
По словам Позднякова, прионными болезнями называют первичные церебральные амилоидозы, которые относятся к конформационным болезням. Прионы — белки, которые отличаются от «нормальных» белков не аминокислотным составом, а измененной формой. Если говорить простыми словами, то молекула «нормального» белка завернута по часовой стрелке, а молекула прионов — против.
— При прионных заболеваниях в центральной нервной системе начинает синтезироваться группа атипичных белков — амилоидов. Они откладываются во всех клетках и приводят к нарушению центральной нервной системы, — отметил врач «Известиям».
Прионы могут попадать в человеческий организм как в результате инфицирования, то есть извне, так и по другим причинам. После попадания в организм прион начинает менять подобные себе белки в патологическую сторону.
— Этот процесс идет медленно и лавинообразно, и никто не знает, почему, — отметил Поздняков.
Далее происходят нарушения в центральной нервной системе, они прогрессируют и выражаются в поведенческих реакциях и серьезных нарушениях функционирования органов.
По воздуху такие заболевания не передаются. Инфицирование может произойти либо во время еды, либо при введении в организм препаратов, содержащих в составе животные компоненты.
— Животные тоже болеют прионными болезнями и умирают от них. Из животных изготавливают такие продукты, как костная мука, которой кормят других животных, и они тоже заражаются. Так как заболевание развивается очень медленно, его могут не заметить, забить животное и отправить продукцию в употребление, — добавил специалист.
Таким образом, заражение происходит при употреблении в пищу мяса или молока заражённого животного, либо использовании его тканей (роговицы, препаратов крови и так далее), применении во время оперативных вмешательств биологического шовного материала.
Чем прионы отличаются от вирусов?
Прионы гораздо меньше вирусов и отличаются от вирусов, бактерий и живых клеток тем, что не содержат генетического материала. При прионных болезнях нормальный белок, который называется клеточным прионным белком изменяет форму (неправильно сворачивается) и становится патологическим.
Самые частые проявления таких болезней:
- Прогрессирующая деменция
- Нарушение зрения
- Нарушение координации
- Нарушение речи
- Тремор
- Ригидность мышц
- Миоклонии
- Депрессия
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