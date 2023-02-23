Инфекционист Поздняков рассказал о мясе, которое заражено прионами и вызывает неизлечимые болезни

Прогрессирующая деменция

Нарушение зрения

Нарушение координации

Нарушение речи

Тремор

Ригидность мышц

Миоклонии

Депрессия

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