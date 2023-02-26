Семь предупреждающих знаков, которые могут выявить «трудноразличимых» и опасных постельных клопов
Постельный клоп, также диванный клоп — вид клопов, кровососущее насекомое. Это довольно распространенные бытовые вредители, которые могут надолго лишить людей сна и покоя, а в некоторых случаях — и здоровья.
С медицинской точки зрения наибольший вред людям клопы доставляют своими укусами, которые вызывают раздражение, болезненный зуд, образование волдырей и расчесов, лишая человека нормального отдыха и сна.
Но главное — укусы могут привести к аллергической реакции или стать психотравмирующим фактором.
Откуда берутся клопы в постели?
Чаще всего они проникают из соседних квартир и подвалов. Маленький размер позволяют клопам проползать через самые узкие щели в стенах и перекрытиях. Кроме того, жители квартиры могут «принести» с собой клопа из другого дома.
Эксперты поделились семью предупреждающими знаками, которые могут выявить незваных гостей.
Необычный запах
Если в последнее время вы ощущаете новый «странный» запах при входе в спальню, несмотря на отсутствие явной причины, это может означать, что у вас есть постельные клопы.
— Когда постельные клопы чувствуют угрозу, они выделяют так называемые тревожные феромоны, которые имеют слабый запах малины, кинзы или миндаля, а в тяжелых случаях постельных клопов этот запах смешивается с запахом мертвых насекомых и сброшенных клеточных оболочек, что создает ржавый запах, — отметили британские специалисты.
Укусы
Если вы просыпаетесь с красными, зудящими укусами, это может быть признаком клопов, поскольку они обычно питаются по ночам. Обычно укусы появляются на руках, кистях и ногах.
Пятна крови
Как только вредитель заканчивает питаться, он полон крови, которая может вытекать, если вы раздавите его во время сна. Так что если вы заметили небольшие пятна крови на простынях или одежде, вполне вероятно, что эти пятна произошли от постельных клопов.
Темные, коричневые следы
Помимо раздражающих зудящих укусов, клопы оставляют после себя крошечный помет.
Яйца
Яйца постельных клопов имеют длину всего около одного миллиметра, но их можно обнаружить, обратив внимание на все, что выглядит как маленькие рисовые зерна в вашей постели. Они могут прилипать к различным типам поверхностей, обычно к швам и стыкам матраса или за изголовьем кровати.
Оболочки
Постельные клопы линяют несколько раз в течение своего жизненного цикла, оставляя после себя оболочки разного размера. Вы можете определить их по их желтому, полупрозрачному виду в швах, складках и щелях матрасов или даже в других местах, таких как трещины в стенах и мебели.
Живые постельные клопы
Взрослые постельные клопы имеют длину примерно от четырех до пяти миллиметров, а личинки постельных клопов начинаются всего с одного миллиметра.
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