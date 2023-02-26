Семь предупреждающих знаков, которые могут выявить «трудноразличимых» и опасных постельных клопов

С медицинской точки зрения наибольший вред людям клопы доставляют своими укусами, которые вызывают раздражение, болезненный зуд, образование волдырей и расчесов, лишая человека нормального отдыха и сна.Но главное — укусы могут привести к аллергической реакции или стать психотравмирующим фактором.Чаще всего они проникают из соседних квартир и подвалов. Маленький размер позволяют клопам проползать через самые узкие щели в стенах и перекрытиях. Кроме того, жители квартиры могут «принести» с собой клопа из другого дома.Эксперты поделились семью предупреждающими знаками, которые могут выявить незваных гостей.Если в последнее время вы ощущаете новый «странный» запах при входе в спальню, несмотря на отсутствие явной причины, это может означать, что у вас есть постельные клопы., — отметили британские специалисты.Если вы просыпаетесь с красными, зудящими укусами, это может быть признаком клопов, поскольку они обычно питаются по ночам. Обычно укусы появляются на руках, кистях и ногах.Как только вредитель заканчивает питаться, он полон крови, которая может вытекать, если вы раздавите его во время сна. Так что если вы заметили небольшие пятна крови на простынях или одежде, вполне вероятно, что эти пятна произошли от постельных клопов.Помимо раздражающих зудящих укусов, клопы оставляют после себя крошечный помет.Яйца постельных клопов имеют длину всего около одного миллиметра, но их можно обнаружить, обратив внимание на все, что выглядит как маленькие рисовые зерна в вашей постели. Они могут прилипать к различным типам поверхностей, обычно к швам и стыкам матраса или за изголовьем кровати.Постельные клопы линяют несколько раз в течение своего жизненного цикла, оставляя после себя оболочки разного размера. Вы можете определить их по их желтому, полупрозрачному виду в швах, складках и щелях матрасов или даже в других местах, таких как трещины в стенах и мебели.Взрослые постельные клопы имеют длину примерно от четырех до пяти миллиметров, а личинки постельных клопов начинаются всего с одного миллиметра.Читайте также: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам

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