Фастфуд серьезно повышает риск жировой болезни печени
Исследование, в котором приняли участие 4000 человек, доказало тесную связь между употреблением фастфуда и ожирением печени.
В фастфуде слишком много калорий, соли и насыщенных жиров. Согласно данным исследований, такая еда вредит здоровью печени.
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Накопление жира в печени, которое, как правило, вызвано избыточным весом и употреблением слишком большого количества жирной пищи, может привести к жировой болезни печени, также известной как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Если позволить этому заболеванию прогрессировать, оно может закончиться циррозом .
Исследование, опубликованное в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, выявило связь между фастфудом и НАЖБП. Отмечается, что у людей с ожирением или диабетом, которые получают 20 и более процентов ежедневных калорий из фастфуда, уровень жира в печени значительно повышен.
— Здоровая печень содержит небольшое количество жира, обычно менее пяти процентов, и даже умеренное его увеличение может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Особенно бросается в глаза резкое увеличение жира в печени у людей с ожирением или диабетом, и, вероятно, это связано с тем, что эти состояния вызывают большую восприимчивость к накоплению жира, — отметила ведущий автор исследования и гепатолог Ани Кардашьян.
Эксперты проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания за 2017-2018 годы. Показатели ожирения печени у 4 000 взрослых, участвовавших в опросе, сравнивались с их потреблением фастфуда.
Из 4 000 человек 52 процента потребляли «немного» фастфуда, в то время как 29 процентов получали одну пятую или более ежедневных калорий из такой еды. У последних наблюдалось повышение уровня жира в печени.
Связь между ожирением печени и 20-процентным питанием из фастфуда оказалась верна как для населения в целом, так и для людей с ожирением или диабетом, даже после того, как данные скорректировали с учетом других факторов.
— Наши результаты вызывают особую тревогу, поскольку потребление фастфуда выросло за последние 50 лет, независимо от социально-экономического статуса. Мы также наблюдали значительный всплеск ресторанов быстрого питания во время пандемии COVID-19, что, вероятно, связано с сокращением количества ресторанов с полным спектром услуг, — отметила Кардашьян.
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