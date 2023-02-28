Фастфуд серьезно повышает риск жировой болезни печени

В фастфуде слишком много калорий, соли и насыщенных жиров. Согласно данным исследований, такая еда вредит здоровью печени.Многие из нас знают о начальных симптомах, которые люди испытывали при заражении COVID-19 в начале пандемии. Однако с тех пор побочные эффекты продолжали меняться из-за мутаций, а также введения вакцин. Вариант XBB.1.5 - это последняя итерация вируса, попавшая в Великобританию.Накопление жира в печени, которое, как правило, вызвано избыточным весом и употреблением слишком большого количества жирной пищи, может привести к жировой болезни печени, также известной как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Если позволить этому заболеванию прогрессировать, оно может закончиться циррозом .Исследование, опубликованное в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, выявило связь между фастфудом и НАЖБП. Отмечается, что у людей с ожирением или диабетом, которые получают 20 и более процентов ежедневных калорий из фастфуда, уровень жира в печени значительно повышен.— отметила ведущий автор исследования и гепатолог Ани Кардашьян.Эксперты проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания за 2017-2018 годы. Показатели ожирения печени у 4 000 взрослых, участвовавших в опросе, сравнивались с их потреблением фастфуда.Из 4 000 человек 52 процента потребляли «немного» фастфуда, в то время как 29 процентов получали одну пятую или более ежедневных калорий из такой еды. У последних наблюдалось повышение уровня жира в печени.Связь между ожирением печени и 20-процентным питанием из фастфуда оказалась верна как для населения в целом, так и для людей с ожирением или диабетом, даже после того, как данные скорректировали с учетом других факторов., — отметила Кардашьян.Читайте также: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам Еще можно почитать: Что делать, если врач поставил диагноз «подозрение на рак»: алгоритм действий

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