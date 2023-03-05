Симптом, который легко заметить при чистке зубов, сигнализирует о тяжелой жировой болезни печени

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зубы

Жировая болезнь печени на поздней стадии может привести к печеночной недостаточности, циррозу и даже смерти.

Печень задействована в выполнении более 500 функций, включая удаление токсинов из крови. Поэтому любые проблемы с этим органом могут вызвать осложнения по всему организму.

Жировая болезнь печени (неалкогольная жировая болезнь печени, НАЖБП) — это название ряда заболеваний печени, которые не вызваны злоупотреблением алкоголя. Болезнь является результатом накопления жира в органе.

На ранних стадиях она не вызывает проблем и не сопровождается симптомами, однако стечением времени может привести к серьезным проблемам.

Цирроз является наиболее тяжелой стадией НАЖБП, которая возникает после многих лет воспаления. Печень становится бугристой и сморщенной, на ней появляются рубцы. Рубцовая ткань заменяет здоровую ткань и препятствует нормальной работе печени.

Повреждения, вызванные циррозом, могут стать настолько обширным, что печень перестанет функционировать. Это называется печеночной недостаточностью. Цирроз нередко приводит к летальному исходу.

По словам гепатологов, когда печень теряет способность работать должным образом, человек чувствует потерю аппетита, тошноту и зуд кожи. На более поздних стадиях симптомы появляется желтуха, рвота с кровью, темный, смолистый стул и скопление жидкости в ногах (отеки) и животе (асцит).

Одним из симптомов повреждения печени легко заметить при чистке зубов. Речь идет о кровоточивости десен.

— Для гепатитов характерно развитие кровоточивости десен, поскольку в печени синтезируется много факторов свертывания крови. С учетом того, что свертывающая система крови работает по принципу каскада, недостаток хотя бы одного элемента ведет к нарушению, — отмечают медики.

Другие симптомы проблем с печенью:
  • Усталость и слабость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса
  • Тошнота и рвота
  • Болезненность в правом подреберье
  • Сильный, иногда невыносимый зуд
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Выпадение волос
  • Приступы лихорадки
  • Отек ног, лодыжек и ступней
  • Вздутие живота (живота) из-за скопления жидкости, известной как асцит.

Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития жировой болезни печени:
  • Ожирение, особенно скопление жира в области живота
  • Сахарный диабет второго типа
  • Инсулинорезистентность
  • Недостаточная активность щитовидной железы
  • Высокое артериальное давление
  • Высокий уровень холестерина
  • Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)
  • Возраст старше 50 лет
  • Курение.

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