Симптом, который легко заметить при чистке зубов, сигнализирует о тяжелой жировой болезни печени
Жировая болезнь печени на поздней стадии может привести к печеночной недостаточности, циррозу и даже смерти.
Печень задействована в выполнении более 500 функций, включая удаление токсинов из крови. Поэтому любые проблемы с этим органом могут вызвать осложнения по всему организму.
Жировая болезнь печени (неалкогольная жировая болезнь печени, НАЖБП) — это название ряда заболеваний печени, которые не вызваны злоупотреблением алкоголя. Болезнь является результатом накопления жира в органе.
На ранних стадиях она не вызывает проблем и не сопровождается симптомами, однако стечением времени может привести к серьезным проблемам.
Цирроз является наиболее тяжелой стадией НАЖБП, которая возникает после многих лет воспаления. Печень становится бугристой и сморщенной, на ней появляются рубцы. Рубцовая ткань заменяет здоровую ткань и препятствует нормальной работе печени.
Повреждения, вызванные циррозом, могут стать настолько обширным, что печень перестанет функционировать. Это называется печеночной недостаточностью. Цирроз нередко приводит к летальному исходу.
По словам гепатологов, когда печень теряет способность работать должным образом, человек чувствует потерю аппетита, тошноту и зуд кожи. На более поздних стадиях симптомы появляется желтуха, рвота с кровью, темный, смолистый стул и скопление жидкости в ногах (отеки) и животе (асцит).
Одним из симптомов повреждения печени легко заметить при чистке зубов. Речь идет о кровоточивости десен.
— Для гепатитов характерно развитие кровоточивости десен, поскольку в печени синтезируется много факторов свертывания крови. С учетом того, что свертывающая система крови работает по принципу каскада, недостаток хотя бы одного элемента ведет к нарушению, — отмечают медики.
Другие симптомы проблем с печенью:
- Усталость и слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса
- Тошнота и рвота
- Болезненность в правом подреберье
- Сильный, иногда невыносимый зуд
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Выпадение волос
- Приступы лихорадки
- Отек ног, лодыжек и ступней
- Вздутие живота (живота) из-за скопления жидкости, известной как асцит.
Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития жировой болезни печени:
- Ожирение, особенно скопление жира в области живота
- Сахарный диабет второго типа
- Инсулинорезистентность
- Недостаточная активность щитовидной железы
- Высокое артериальное давление
- Высокий уровень холестерина
- Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)
- Возраст старше 50 лет
- Курение.
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