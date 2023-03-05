Симптом, который легко заметить при чистке зубов, сигнализирует о тяжелой жировой болезни печени

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса

Тошнота и рвота

Болезненность в правом подреберье

Сильный, иногда невыносимый зуд

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Выпадение волос

Приступы лихорадки

Отек ног, лодыжек и ступней

Вздутие живота (живота) из-за скопления жидкости, известной как асцит.

Ожирение, особенно скопление жира в области живота

Сахарный диабет второго типа

Инсулинорезистентность

Недостаточная активность щитовидной железы

Высокое артериальное давление

Высокий уровень холестерина

Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)

Возраст старше 50 лет

Курение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.