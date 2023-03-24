Два распространенных симптома рака кишечника на первой стадии: хирург-колопроктолог
Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал, можно ли распознать рак кишечника на ранней стадии. Известно, что в России это один из самых распространенных видов онкологии.
Чаще болезнь выявляют у мужчин (на втором месте после рака легких) и реже у женщин (по частоте следует за раком молочной железы и шейки матки).
Рак (и не только кишечника) коварен тем, что проявляется на поздней стадии, когда изменения становятся необратимыми. Если бы его можно было распознать на первой стадии, то смертность от этой болезни резко бы сократилась. Как правило, опухоль растет медленно и долго не дает о себе знать.
Что касается рака кишечника, то его распространенность связана со сложностями ранней диагностики. Кишечник отличается большой протяженностью, и опухоль может возникнуть в любом месте.
Но если внимательно прислушиваться к сигналам, которые подает организм, и вовремя пройти обследование, то есть шанс вовремя заметить болезнь. Есть признак, который может проявляться и на ранней стадии.
— Первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами. Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе. Это происходит на фоне развития полипов на слизистой кишечника. Они могут быть разных размеров. На первой стадии специалист может удалить образование во время колоноскопии и процент того, что болезнь не вернется, достаточно велик, — написал медик в своем блоге.
На второй стадии рака кишечника, когда уже поражается слизистая, могут добавиться жалобы на изменение стула, снижение веса, выделение крови. Далее опухоль поражает всю стенку кишечника (третья стадия) или прорастает в другие органы. На четвертой стадии она может распространяться в желудок, мочевой пузырь и в другие органы.
— Чтобы предотвратить такие последствия, необходимо планово исследовать кишечник, начиная с 45 лет. Затем процедуру, если ничего не было обнаружено, нужно делать раз в пять лет, — подчеркнул врач.
Признаки рака кишечника:
- слабость, быстрая утомляемость;
- отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище;
- необоснованное похудение;
- нестабильность стула (поносы чередуются с запорами);
- примеси в кале (кровь, слизь, гной);
- субфебрильная температура тела;
- ноющие или схваткообразные боли в животе.
Возможные причины рака кишечника:
- генетическая предрасположенность;
- целиакия;
- хронические инфекционно-воспалительные заболевания ЖКТ;
- неправильное питание;
- курение;
- воздействие радиации;
- контакт с канцерогенами.
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