Коричневая моча означает, что в ней есть кровь: симптомы рака мочевого пузыря

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Одним из основных симптомов рака мочевого пузыря является изменение цвета мочи. Коричневой она может стать из-за того, что в нее попадает кровь.

Рак мочевого пузыря — злокачественное образование на стенке мочевого пузыря или его слизистой оболочке. Это заболевание занимает третью строчку после онкоурологической патологии простаты и почек. У мужчин рак мочевого пузыря диагностируют в три раза чаще, чем у женщин.

Мочевой пузырь является частью мочевыделительной системы, которая отфильтровывает отходы из крови и вырабатывает мочу. В некоторых случаях опухоль распространяется на мышцу мочевого пузыря.

Кровь в моче является наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря.

— Вы можете заметить прожилки крови в вашей моче, или кровь может сделать мочу коричневой. Кровь не всегда заметна, и она может появляться и уходить. Наличие крови в моче не означает, что у вас определенно рак мочевого пузыря, — говорится в исследовании, опубликованном в Express.

В медицине это называется гематурия — наличие крови в моче. Этот признак подразделяется на микрогематурию, — моча окрашивается розовым цветом время от времени; и макрогематурию — она приобретает явный кровавый оттенок и может содержать свернувшуюся кровь. Сгустки провоцируют задержку мочи, затруднённость и учащённость мочеиспускания.

Возможные причины рака мочевого пузыря:
  • Инфекция мочевыводящих путей, например, цистит
  • Инфекция почек
  • Камни в почках
  • Уретрит
  • Увеличенная предстательная железа у мужчин.

Менее распространенные симптомы рака мочевого пузыря включают:
  • Потребность в более частом мочеиспускании
  • Внезапные позывы к мочеиспусканию
  • Ощущение жжения при мочеиспускании.

Кто входит в группу риска

Неясно, что именно вызывает раковые изменения в клетках мочевого пузыря, но было выявлено несколько факторов риска. Самым серьезным фактором риска является курение.

— Риск заболеть раком мочевого пузыря, если вы курите, в четыре раза выше, чем у тех, кто никогда не курил, — отмечают специалисты.

Наличие инфекций мочевого пузыря также может увеличить риск развития рака. Исследования показали, что ношение катетера в течение длительного времени тоже увеличивает риск развития рака мочевого пузыря.

Химические вещества, которые повышают риск рака мочевого пузыря:

Анилиновые красители
2-нафтиламин
4-аминобифенил
Ксениламин
Бензидин
О-толуидин.

Люди, которые работают с этими веществами, входят в группу риска. Некоторые непроизводственные рабочие места тоже связаны с повышенным риском развития рака мочевого пузыря. К ним относятся водители такси или автобусов — из-за регулярного воздействия на них химических веществ, присутствующих в дизельных парах.

Какие анализы покажут рак мочевого пузыря? Врач попросит сдать и сделать:
  • Общий анализ мочи,
  • посев мочи,
  • УЗИ,
  • цистоскопию,
  • биопсию (при выявлении изменений слизистой оболочки мочевого пузыря).

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