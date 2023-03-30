Коричневая моча означает, что в ней есть кровь: симптомы рака мочевого пузыря
Одним из основных симптомов рака мочевого пузыря является изменение цвета мочи. Коричневой она может стать из-за того, что в нее попадает кровь.
Рак мочевого пузыря — злокачественное образование на стенке мочевого пузыря или его слизистой оболочке. Это заболевание занимает третью строчку после онкоурологической патологии простаты и почек. У мужчин рак мочевого пузыря диагностируют в три раза чаще, чем у женщин.
Мочевой пузырь является частью мочевыделительной системы, которая отфильтровывает отходы из крови и вырабатывает мочу. В некоторых случаях опухоль распространяется на мышцу мочевого пузыря.
Кровь в моче является наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря.
— Вы можете заметить прожилки крови в вашей моче, или кровь может сделать мочу коричневой. Кровь не всегда заметна, и она может появляться и уходить. Наличие крови в моче не означает, что у вас определенно рак мочевого пузыря, — говорится в исследовании, опубликованном в Express.
В медицине это называется гематурия — наличие крови в моче. Этот признак подразделяется на микрогематурию, — моча окрашивается розовым цветом время от времени; и макрогематурию — она приобретает явный кровавый оттенок и может содержать свернувшуюся кровь. Сгустки провоцируют задержку мочи, затруднённость и учащённость мочеиспускания.
Возможные причины рака мочевого пузыря:
- Инфекция мочевыводящих путей, например, цистит
- Инфекция почек
- Камни в почках
- Уретрит
- Увеличенная предстательная железа у мужчин.
Менее распространенные симптомы рака мочевого пузыря включают:
- Потребность в более частом мочеиспускании
- Внезапные позывы к мочеиспусканию
- Ощущение жжения при мочеиспускании.
Кто входит в группу риска
Неясно, что именно вызывает раковые изменения в клетках мочевого пузыря, но было выявлено несколько факторов риска. Самым серьезным фактором риска является курение.
— Риск заболеть раком мочевого пузыря, если вы курите, в четыре раза выше, чем у тех, кто никогда не курил, — отмечают специалисты.
Наличие инфекций мочевого пузыря также может увеличить риск развития рака. Исследования показали, что ношение катетера в течение длительного времени тоже увеличивает риск развития рака мочевого пузыря.
Химические вещества, которые повышают риск рака мочевого пузыря:
Анилиновые красители
2-нафтиламин
4-аминобифенил
Ксениламин
Бензидин
О-толуидин.
Люди, которые работают с этими веществами, входят в группу риска. Некоторые непроизводственные рабочие места тоже связаны с повышенным риском развития рака мочевого пузыря. К ним относятся водители такси или автобусов — из-за регулярного воздействия на них химических веществ, присутствующих в дизельных парах.
Какие анализы покажут рак мочевого пузыря? Врач попросит сдать и сделать:
- Общий анализ мочи,
- посев мочи,
- УЗИ,
- цистоскопию,
- биопсию (при выявлении изменений слизистой оболочки мочевого пузыря).
Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника.
Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы.
Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий