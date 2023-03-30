Коричневая моча означает, что в ней есть кровь: симптомы рака мочевого пузыря

Инфекция мочевыводящих путей, например, цистит

Инфекция почек

Камни в почках

Уретрит

Увеличенная предстательная железа у мужчин.

Потребность в более частом мочеиспускании

Внезапные позывы к мочеиспусканию

Ощущение жжения при мочеиспускании.

Общий анализ мочи,

посев мочи,

УЗИ,

цистоскопию,

биопсию (при выявлении изменений слизистой оболочки мочевого пузыря).

Рак мочевого пузыря — злокачественное образование на стенке мочевого пузыря или его слизистой оболочке. Это заболевание занимает третью строчку после онкоурологической патологии простаты и почек. У мужчин рак мочевого пузыря диагностируют в три раза чаще, чем у женщин.Мочевой пузырь является частью мочевыделительной системы, которая отфильтровывает отходы из крови и вырабатывает мочу. В некоторых случаях опухоль распространяется на мышцу мочевого пузыря.Кровь в моче является наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря.— говорится в исследовании, опубликованном в Express.В медицине это называется гематурия — наличие крови в моче. Этот признак подразделяется на микрогематурию, — моча окрашивается розовым цветом время от времени; и макрогематурию — она приобретает явный кровавый оттенок и может содержать свернувшуюся кровь. Сгустки провоцируют задержку мочи, затруднённость и учащённость мочеиспускания.Неясно, что именно вызывает раковые изменения в клетках мочевого пузыря, но было выявлено несколько факторов риска. Самым серьезным фактором риска является курение., — отмечают специалисты.Наличие инфекций мочевого пузыря также может увеличить риск развития рака. Исследования показали, что ношение катетера в течение длительного времени тоже увеличивает риск развития рака мочевого пузыря.Анилиновые красители2-нафтиламин4-аминобифенилКсениламинБензидинО-толуидин.Люди, которые работают с этими веществами, входят в группу риска. Некоторые непроизводственные рабочие места тоже связаны с повышенным риском развития рака мочевого пузыря. К ним относятся водители такси или автобусов — из-за регулярного воздействия на них химических веществ, присутствующих в дизельных парах.Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

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