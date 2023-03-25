37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника

слабость, быстрая утомляемость;

отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище;

необоснованное похудение;

нестабильность стула (поносы чередуются с запорами);

примеси в кале (кровь, слизь, гной);

субфебрильная температура тела;

ноющие или схваткообразные боли в животе.

генетическая предрасположенность;

целиакия;

хронические инфекционно-воспалительные заболевания ЖКТ;

неправильное питание;

курение;

воздействие радиации;

контакт с канцерогенами.

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