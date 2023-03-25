37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника
Рак кишечника — один из самых распространенных видов онкологии. Это, в том числе, связано со сложностями ранней диагностики, поскольку кишечник отличается большой протяженностью, и опухоль может возникнуть в любом месте.
37-летний пациент онколога поделился 5 симптомами, которые он испытывал до того, как ему поставили диагноз рак кишечника.
Многие другие нераковые заболевания, от целиакии до синдрома раздраженного кишечника, могут проявляться аналогичным образом. Это сбивает людей с толку, что приводит к поздней диагностике.
— В начале 2021 года я начал испытывать жжение в нижней части живота, проблемы со стулом, вздутие живота, расстройство желудка и постоянно чувствовал усталость. Я сходил к врачу, но мне сказали, что это может быть синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена (целиакия). Однако симптомы не утихали, медики одно за другим исключали нераковые заболевания желудочно-кишечного тракта. Больше всего моего врача, который выставил правильный диагноз, мои жалобы на постоянную усталость, которая не проходила даже после полноценного отдыха, — рассказал мужчина.
Синдром раздраженного кишечника (СРК) сопровождается постоянной болью в животе, вздутием и нарушениями в работе ЖКТ. При этом органические причины для этих нарушений отсутствуют.
Непереносимость глютена (целиакия) — аутоиммунное заболевание. Иммунная система реагирует на глютен, что проявляется в виде воспаления в ЖКТ. При целиакии продукты даже с небольшим количеством глиадина могут вызывать понос, вздутие, запоры, тошноту и рвоту.
Глютен — основной белок клейковины, пластичной безвкусной массы, содержащейся в зернах пшеницы, ржи и ячменя.
Признаки рака кишечника:
- слабость, быстрая утомляемость;
- отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище;
- необоснованное похудение;
- нестабильность стула (поносы чередуются с запорами);
- примеси в кале (кровь, слизь, гной);
- субфебрильная температура тела;
- ноющие или схваткообразные боли в животе.
Возможные причины рака кишечника:
- генетическая предрасположенность;
- целиакия;
- хронические инфекционно-воспалительные заболевания ЖКТ;
- неправильное питание;
- курение;
- воздействие радиации;
- контакт с канцерогенами.
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