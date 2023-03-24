Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы

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Врач ОльгаМалиновская рассказала, как заподозрить, что с печенью началисьпроблемы, если ничего не болит и практически не беспокоит.

Печень, в отличие от других органов, может долго не подавать сигналов о том, что возникли неполадки (и, возможно, они длятся довольно долго). Ее иногда называют «молчаливым органом».

Обычно о том, что заболевание прогрессирует, человек узнает, когда кожа и белки глаз начинают желтеть, а в животе скапливается жидкость (асцит). 

— Боль нетипична для болезней печени, поскольку орган лишен нервных окончаний. Проблемы с печенью проявляются иначе. Один из признаков, что с органом что-то не так, — нарушения в работе пищеварительной системы,сообщила специалист «Доктору Питеру».

Второй тревожный сигнал — внезапная потеря аппетита. Например, когда человек, не страдающий отсутствием аппетита, вдруг отказывается от привычных продуктов и худеет, не соблюдая при этом диету и не повышая физическую нагрузку.

Третий признак, на первый взгляд, вообще не связан с печенью. Речь идет о нарушениях памяти и проблемах с концентрацией внимания.

— Печень, которая функционирует неполноценно, неспособна вовремя выводить из организма токсины. Они накапливаются в теле, мешая органам, в том числе и головному мозгу, нормально работать — внимательность и способность концентрироваться на важных задачах из-за этого снижается, — отметила Малиновская.

Общие признаки болезней печени:
  • Слабость, 
  • хроническая усталость, 
  • повышение температуры тела, 
  • увеличение живота, 
  • потеря аппетита, 
  • горечь во рту, 
  • вздутие, 
  • тяжесть и боль в правом подреберье, 
  • пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер
  • изменение цвета кала и мочи, 
  • кожные высыпания
  • сильный зуд

Какие бывают заболевания печени и желчевыводящих путей:
  • Хронические гепатиты и цирроз печени;
  • Гепатиты разной этиологии и другие заболеваний печени;
  • Желчнокаменная болезнь;
  • Хронический холецистит;
  • Дискинезия желчного пузыря;
  • Холестероз желчного пузыря.

Как болит печень?

При нарастании проблем боль усиливается, становится постоянной, особенно явно проявляется при движениях. В некоторых случаях возникают неприятные ощущения в правой лопатке и спине.

Куда может «отдавать» больная печень?

Прогрессирующие заболевания этого органа дают о себе знать дискомфортом в совсем других местах: например, отдают в переднюю часть живота, поясницу, правое плечо.

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