Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы
Врач ОльгаМалиновская рассказала, как заподозрить, что с печенью началисьпроблемы, если ничего не болит и практически не беспокоит.
Печень, в отличие от других органов, может долго не подавать сигналов о том, что возникли неполадки (и, возможно, они длятся довольно долго). Ее иногда называют «молчаливым органом».
Обычно о том, что заболевание прогрессирует, человек узнает, когда кожа и белки глаз начинают желтеть, а в животе скапливается жидкость (асцит).
— Боль нетипична для болезней печени, поскольку орган лишен нервных окончаний. Проблемы с печенью проявляются иначе. Один из признаков, что с органом что-то не так, — нарушения в работе пищеварительной системы, — сообщила специалист «Доктору Питеру».
Второй тревожный сигнал — внезапная потеря аппетита. Например, когда человек, не страдающий отсутствием аппетита, вдруг отказывается от привычных продуктов и худеет, не соблюдая при этом диету и не повышая физическую нагрузку.
Третий признак, на первый взгляд, вообще не связан с печенью. Речь идет о нарушениях памяти и проблемах с концентрацией внимания.
— Печень, которая функционирует неполноценно, неспособна вовремя выводить из организма токсины. Они накапливаются в теле, мешая органам, в том числе и головному мозгу, нормально работать — внимательность и способность концентрироваться на важных задачах из-за этого снижается, — отметила Малиновская.
Общие признаки болезней печени:
- Слабость,
- хроническая усталость,
- повышение температуры тела,
- увеличение живота,
- потеря аппетита,
- горечь во рту,
- вздутие,
- тяжесть и боль в правом подреберье,
- пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер
- изменение цвета кала и мочи,
- кожные высыпания
- сильный зуд
Какие бывают заболевания печени и желчевыводящих путей:
- Хронические гепатиты и цирроз печени;
- Гепатиты разной этиологии и другие заболеваний печени;
- Желчнокаменная болезнь;
- Хронический холецистит;
- Дискинезия желчного пузыря;
- Холестероз желчного пузыря.
Как болит печень?
При нарастании проблем боль усиливается, становится постоянной, особенно явно проявляется при движениях. В некоторых случаях возникают неприятные ощущения в правой лопатке и спине.
Куда может «отдавать» больная печень?
Прогрессирующие заболевания этого органа дают о себе знать дискомфортом в совсем других местах: например, отдают в переднюю часть живота, поясницу, правое плечо.
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