Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы

Слабость,

хроническая усталость,

повышение температуры тела,

увеличение живота,

потеря аппетита,

горечь во рту,

вздутие,

тяжесть и боль в правом подреберье,

пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер

изменение цвета кала и мочи,

кожные высыпания

сильный зуд

Хронические гепатиты и цирроз печени;

Гепатиты разной этиологии и другие заболеваний печени;

Желчнокаменная болезнь;

Хронический холецистит;

Дискинезия желчного пузыря;

Холестероз желчного пузыря.

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