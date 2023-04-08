Иммунолог Крючков рассказал, как справиться с нарушением кровотока в кистях, голенях и ступнях после коронавируса

быстрая утомляемость,

головные боли,

нарушение внимания,

выпадение волос,

одышка.

боль в горле;

кашель с мокротой и без мокроты;

боль и резь в глазах;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

насморк, заложенность носа;

температура.

Российские ученые сообщили, что SARS-CoV-2 способен изменить ход кровотока в кистях рук, голенях и ступнях. Вспомним, что такое постковидный синдром.80% пациентов сталкиваются с проявлениями постковидного синдрома.– широкий диагноз с психофизиологическими последствиями. Степень тяжести перенесенной инфекции напрямую влияет на степень выраженности симптомов уже после болезниВ исследовании российских ученых, о котором идет речь, участвовали люди, госпитализированные в связи с тяжелым коронавирусом. Выяснилось, что у них значительно снижен тонус стенок сосудов, сужены просветы сосудов на кончиках пальцев и в области запястьев. То же самое с голенями и ступнями.Вывод: после коронавируса руки и ноги могут не получать кислород и питательные вещества, так что микроциркуляция крови в них нарушена.Крючков, комментируя результаты работы коллег, отметил KP.RU , что с нарушением микроциркуляции крови после перенесенного коронавируса сталкиваются не все, но многие, особенно те, кто болел средне-тяжело и тяжело. Значимые постковидные симптомы нельзя оставлять на самотек, отмечает эксперт., — отметил специалист.«Покалывание» в конечностях может быть симптомом поражения периферических нервов, проявлением нарушения в работе сосудов. Возможно, нарушен отток венозной крови или есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Не исключен и дефицит витамина В12. Чтобы понять, чем это вызвано, необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.У человека, переболевшего ковидом, могут быть проблемы в психоэмоциональной сфере. Речь идет о депрессии, приступах меланхолии, погружении в состояние уныния, подавленности. Иногда под влиянием депрессии людей начинают посещать мысли о суициде. Продолжительность постковидного синдрома составляет может составлять до полугода и более.Раньше главным признаком того, что вы заболели ковидом, было отсутствие обоняния.Читайте также: Как снизить риск развития рака за 5 минут. Еще по теме: Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть ранних симптомов. Можно почитать: Эти три симптома подскажут без тонометра, что давление «зашкаливает»

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