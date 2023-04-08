Иммунолог Крючков рассказал, как справиться с нарушением кровотока в кистях, голенях и ступнях после коронавируса
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о проблемах с нарушением кровотока в конечностях после перенесенного коронавируса и о том, как с этим справиться.
Российские ученые сообщили, что SARS-CoV-2 способен изменить ход кровотока в кистях рук, голенях и ступнях. Вспомним, что такое постковидный синдром.
80% пациентов сталкиваются с проявлениями постковидного синдрома. Пять самых распространённых симптомов:
- быстрая утомляемость,
- головные боли,
- нарушение внимания,
- выпадение волос,
- одышка.
Постковидный синдром – широкий диагноз с психофизиологическими последствиями. Степень тяжести перенесенной инфекции напрямую влияет на степень выраженности симптомов уже после болезни
В исследовании российских ученых, о котором идет речь, участвовали люди, госпитализированные в связи с тяжелым коронавирусом. Выяснилось, что у них значительно снижен тонус стенок сосудов, сужены просветы сосудов на кончиках пальцев и в области запястьев. То же самое с голенями и ступнями.
Вывод: после коронавируса руки и ноги могут не получать кислород и питательные вещества, так что микроциркуляция крови в них нарушена.
Крючков, комментируя результаты работы коллег, отметил KP.RU, что с нарушением микроциркуляции крови после перенесенного коронавируса сталкиваются не все, но многие, особенно те, кто болел средне-тяжело и тяжело. Значимые постковидные симптомы нельзя оставлять на самотек, отмечает эксперт.
— Сейчас используются несколько стратегий. Это могут быть вещества, которые увеличивают просвет сосудов, расслабляют мелкие кровеносные сосуды. Есть возможность использования таблетированных форм антикоагулянтов. Если мы говорим про работу головного мозга, то могут быть в какой-то форме использованы ноотропы, — отметил специалист.
«Покалывание» в конечностях может быть симптомом поражения периферических нервов, проявлением нарушения в работе сосудов. Возможно, нарушен отток венозной крови или есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Не исключен и дефицит витамина В12. Чтобы понять, чем это вызвано, необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
Чем еще опасен постковидный синдром?
У человека, переболевшего ковидом, могут быть проблемы в психоэмоциональной сфере. Речь идет о депрессии, приступах меланхолии, погружении в состояние уныния, подавленности. Иногда под влиянием депрессии людей начинают посещать мысли о суициде. Продолжительность постковидного синдрома составляет может составлять до полугода и более.
Симптомы коронавируса в 2023 году:
- боль в горле;
- кашель с мокротой и без мокроты;
- боль и резь в глазах;
- головная боль;
- ломота в мышцах и суставах;
- насморк, заложенность носа;
- температура.
Раньше главным признаком того, что вы заболели ковидом, было отсутствие обоняния.
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