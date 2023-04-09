Кардиолог Аскаров рассказал, что людям с повышенным давлением можно пить кофе

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кофе

По словам кандидата медицинских наук, врача-кардиолога Азизхона Аскарова, людям с повышенным давлением можно пить кофе, но в разумных количествах. Если человек внимательно прислушивается к сигналам своего организма, то может доверять себе. 

Обычно гипертоникам советуют отказаться от кофе, поскольку он оказывает тонизирующий эффект и может способствовать повышению давления. Аскаров отмечает, что натощак пить кофе, в любом случае, не нужно.

— Лучше добавить напиток к приему пищи или использовать кофе после еды. При этом надо ориентироваться на самочувствие. Если появляются какие-то неприятные симптомы после употребления на фоне повышенного давления, тогда стоит быть с напитком аккуратнее, — отметил врач aif.ru.

Медик предупреждает, что при верхнем показателедавления в 170-180 употребление кофе может привести к гипертоническомукризу. Человек чувствует головокружение, боли в груди, одышку, учащенное сердцебиение и может потерять сознание.

Симптомы гипертонического криза:
  • покраснение лица;
  • головная боль или ощущение давления;
  • тошнота и рвота;
  • носовое кровотечение;
  • сильный озноб.

По словам Аскарова, не стоит выпивать более 2-3 чашек некрепкого кофе в день. Речь идет, разумеется, о натуральном напитке.

По данным ряда исследований, кофе усиливает метаболизм кальция и его выведение из организма, что повышает скорость потери костной массы. Это приводит к тому, что плотность костей уменьшается. У пожилых людей может повыситься риск переломов. 

В больших количествах кофеин может вызвать возбуждение, тревогу, тремор, учащенное сердцебиение. Кроме того, кофеин увеличивает выработку кислоты желудком, и с течением времени это может привести к язвенной болезни, эрозивному эзофагиту, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Не запивайте кофе таблетки, предупреждают врачи. Он может как ослабить, так и усилить действие лекарства.

Если соблюдать меру, то кофе принесет только пользу. Кофеин повышает уровень дофамина в мозге, что заставляет нас чувствовать себя бодрее. Употребление напитка в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему: улучшает настроение, повышает физическую и умственную активность.

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