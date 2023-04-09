Кардиолог Аскаров рассказал, что людям с повышенным давлением можно пить кофе

покраснение лица;

головная боль или ощущение давления;

тошнота и рвота;

носовое кровотечение;

сильный озноб.

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