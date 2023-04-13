Прерывистый сон может быть признаком рака мозга: терапевт
По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, прерывистый сон может быть симптомом опухоли мозга, в том числе, злокачественной.
— Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли, — сказала медик «Москве 24».
К ночным пробуждениям приводят также нарушения ритма сердца. А у женщин качество сна часто ухудшается во время климакса, отметила специалист.
Опухоль мозга – объемное образование, которое формируется внутри черепной коробки. Она может быть злокачественной и доброкачественной.
Чем доброкачественная опухоль мозга отличается от злокачественной?
Злокачественные новообразования отличаются от доброкачественных быстрым ростом, при котором опухоль может прорастать в соседние ткани. То есть раковые опухоли растут быстро и «ведут себя» агрессивно.
Признаки опухоли мозга:
- Основной – головная боль
- Тошнота и/или рвота
- Конвульсии
- Слабость конечностей
- Потеря координации при движении
- Нарушение чувствительности
- Двоение в глазах или нарушение зрения
- Нарушение речи
Что чувствует человек при опухоли головного мозга?
- сильную головную боль, усиливающуюся при движении и ослабевающую в вертикальном положении;
- судороги и эпилептические припадки;
- нарушение внимания;
- ослабление памяти.
Сколько живет человек с опухолью мозга?
Это зависит от степени поражения и проведенного лечения. При естественном течении болезни (если ее не лечить) средняя продолжительность жизни составляет около трех месяцев. При хирургическом лечении или лучевой терапии она значительно увеличивается.
Как болит голова при опухоли мозга?
Боли могут иметь распирающий, тупообразный характер, они нередко появляются (или усиливаются) во второй половине ночи либо под утро. Больной может просыпаться от сильных болей в голове. При стрессе или физическом усилении боль становится интенсивней.
Как понять, есть ли опухоль мозга?
Точно определить наличие опухоли позволяют компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).
Кто подвержен опухоли мозга?
Возникновение опухоли возможно в любом возрасте, но чаще они появляются у детей и пожилых людей.
Передается ли опухоль мозга по наследству?
Злокачественные опухоли не наследуют. Если рассматривать вопрос «передается ли рак по наследству» в общеупотребительном смысле, то ответ — «нет». Однако у человека может быть предрасположенность к некоторым видам болезней, поэтому наследственная предрасположенность имеет значение.
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