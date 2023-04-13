Прерывистый сон может быть признаком рака мозга: терапевт

Основной – головная боль

Тошнота и/или рвота

Конвульсии

Слабость конечностей

Потеря координации при движении

Нарушение чувствительности

Двоение в глазах или нарушение зрения

Нарушение речи

сильную головную боль, усиливающуюся при движении и ослабевающую в вертикальном положении;

судороги и эпилептические припадки;

нарушение внимания;

ослабление памяти.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.