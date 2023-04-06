Врач Романенко назвала опасные патологии с симптомом в виде прерывистого сна

«Нарушение ритма и проводимости сердца может приводить к тому, что человек просыпается ночью», - сообщила Романенко «Москве 24».

«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга тоже могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», – назвала эксперт другие опасные патологии.

Врач Романенко рассказала в интервью о патологических причинах прерывистого сна, то есть, такого сна, во время которого человек может неоднократно просыпаться за ночь. Подобное нарушение ночного отдыха может свидетельствовать о сильном стрессе, тревоге и неспособности организма расслабиться. Но также оно может быт симптомом физических патологий, порой очень опасных.Татьяна Романенко заметила, что во многих случаях прерывистым сном страдают люди, которые подвергаются инфекционным заболеваниям. Инфекции провоцируют повышение температуры тела и другие малоприятные изменения в состоянии организма, свидетельствующие о реакциях иммунной системы. Все это создает дискомфорт, никак не способствующий крепкому сну.Симптомом в виде прерывистого сна заявляют о себе повышение кровяного давления, проблемы с сердцем.Помимо этого, сон может становиться прерывистым вследствие нарушения мозгового кровообращения, вызываемого повышенным артериальным давлением. Иногда таким образом проявляются мини-инсульт (транзисторная ишемическая атака) или инсульт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях возникают ночные позывы к мочеиспусканию.

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