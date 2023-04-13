Храп негативно влияет на мозг мужчин среднего возраста: исследование

Ученые рассказали, что сильные колебания кислорода во время сна негативно влияют на головной мозг.

Согласно исследованию, проблемы с дыханием во время сна могут оказывать негативное влияние на работу головного мозга у мужчин среднего возраста.

Обструктивное апноэ сна или ОАС — заболевание, во время которого человек перестает дышать во сне на короткий период. Дыхание становится нерегулярным, с частыми остановками. Самая распространенная причина апноэ - храп. Это происходит из-за того, что ткани глотки и гортани расслаблены, когда воздух проходит через них, происходит вибрация.

Причины появления храпа могут быть разными, но самыми распространенными являются: избыточный вес, злоупотребление алкоголем и курение. Чем старше человек, тем больше шанс заболеть ночным апноэ.

Самый простой способ проверки на апноэ — компьютерная пульсоксиметрия. Такая диагностика позволяет отследить снижение кислорода в крови во время сна, что является самым распространенным симптомом заболевания.

Симптомы апноэ:

Частые пробуждения

Храп

Ощущение удушья

Дневная сонливость

Утренняя головная боль

Ночное недержание мочи

Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, ученые выявили закономерность, что у мужчин от 35 до 70 лет, страдающих апноэ, хуже результаты тестов на память, мышление и внимание, чем у людей без этого заболевания. Исследование проводилось над людьми только с апноэ, в остальном они были здоровы. Это доказывает, что причиной снижения умственной работы является именно апноэ.

Заболевание может привести к инвалидности. Возможен и летальный исход от долгой остановки дыхания без пробуждения. Обычно у людей с апноэ есть и другие заболевания, такие как болезни сердца, ожирение, диабет, хроническое воспаление или депрессия. В целом, люди с этим заболеванием умирают в три раза чаще.

Способы профилактики апноэ:

Отказ от алкоголя

Избегание мочегонных продуктов

Снижение веса

Отказ от курения

Избегание седативных препаратов

Физические упражнения

Использование назальных спреев для облегчения дыхания

Спать на боку

Сон на боку поможет на ранних стадиях апноэ. У многих болезнь проявляет только тогда, когда они спять на спине. Если спать на боку кажется неудобным, то можно воспользоваться специальными подушками или валиками.

Причиной храпа может стать аллергия, поэтому перед лечением апноэ необходимо ее исключить.

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