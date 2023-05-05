Как загрязненный воздух влияет на развитие деменции

Есть мнение, что деменции избежать нельзя, однако есть способы снизить факторы риска. Исследование, опубликованное в Express, показало, что риск заболевания во многом зависит от образа жизни человека. Помимо курения, алкоголизма и нездорового питания, существуют другие факторы развития деменции, которые можно полность контролировать.

Загрязненный уличный воздух крайне опасен для человека. Риск развития деменции увеличивается на три процента на каждый микрограмм на кубический метр (мкг / м3) загрязнения воздуха.

— Поскольку люди продолжают жить в загрязненных местах, такие состояния, как деменция, становятся все более распространенными, поэтому выявление и понимание предотвратимых факторов риска является ключом к снижению распространения этого заболевания, — Эхсан Аболхасани, автор исследования.

Всемирная организация здравоохранения выяснила, что более 90 процентов населения проживает в местах, где уровень загрязнения воздуха намного выше допустимого. В выборку для исследования вошли более 90 миллионов человек, из которых у 5,5 миллионов развилась деменция.

Если у вас нет возможности переехать из загрязненного места, то есть другие способы снизить риск заболевания:

Отказ от курения и алкоголя

Увеличение физической нагрузки

Нормализование витамина D в организме

Увеличение нагрузки на мозг

Чтение, решение головоломок и социальная активность помогут избежать деменции. Во время этих занятий повышается плотность нейронных связей, и создаются обширные связи между полушариями мозга, что благоприятно влияет на организм.

Здоровое питание поможет заметно снизить риск развития заболевания. Для начало следует отказаться от жирных продуктов, фастфуда и сладостей.

Крайне важно при выборе места жительства обращать внимание на уровень загрязнения воздуха. Так вы не только снизите риск развития деменции, но и улучшите свое самочувствие.

Загрязненный воздух так же опасен как и табачный дым, и гораздо вреднее чем, например, избыточное потребление соли.

Есть и другие заболевания, риск которых увеличивает загрязненный воздух:

Рак

Инсульт

Болезни сердца

Осложнения при беременности

Болезни дыхательных путей

Важно помнить, что загрязненный воздух оказывает негативное влияние на здоровье детей до 6 лет. В первую очередь на состояние дыхательных путей и нервной системы. Дети подвержены большему влиянию загрязненного воздуха, чем взрослые. Одной из причин уязвимости является то, что дети дышат чаще, чем взрослые, поэтому поглощают больше загрязнений.

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