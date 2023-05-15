Офтальмохирург-консультант рассказала, как недостаток омега-3 влияет на качество зрения





Офтальмохирург-консультант Лаура де Бенито-Льопис рассказала о том, как недостаток омега-3 влияет на качество зрения.

Многие считают, что в проблемах со зрением виноват возраст, однако есть и другие факторы, которые наносят вред нашим глазам, например, недостаток в организме омега-3. Жирные кислоты необходимы для здоровья. Они, как известно, содержатся в рыбе, растительных маслах, орехах, семенах льна и овощах.

Омега-3 — это группа жирных полиненасыщенных кислот. Они играют важную роль в поддержании нашего здоровья. Главной задачей этих кислот является защита клеток от повреждений.

Симптомы нехватки омега-3 в организме:

Проблемы с концентрацией

Тревожность

Депрессия

Хроническая усталость

Сухая кожа

Снижение иммунитета

Ощущение песка в глазах может быть еще одним симптомом того, что у вас недостаток омега-3. В исследовании, опубликованном в журнале Medical Science Monitor, ученые пришли к выводу, что жирные кислоты положительно влияют на здоровье глаз.

В этом исследовании была выявлена закономерность, что у людей, рацион которых богат омега-3, риск заболевания возрастной макулярной дегенерацией меньше.

Возрастная макулярная дегенерация — одно из самых распространенных глазных заболеваний, во время которого человек постепенно теряет остроту зрения. Это происходит из-за поражения центрального отдела сетчатки глаза.

Симптомы возрастной макулярной дегенерации:

Появление пятен перед глазами

Цвета стали тусклыми

Расплывчатое зрение

Сильное ухудшение качества зрения в сумеречное время

— Если пациент упоминает, что в его рацион не входит жирная рыба, я советую ему попробовать изменить свой рацион или добавить дополнительные омега-3, — отметила доктор Лаура де Бенито-Льопис, офтальмохирург-консультант OCL Vision.

Включение омега-3 в рацион снижает риск не только приобретения возрастной макулярной дегенерации, но и хронической усталости, боли в суставах, снижение мозговой активности и бессонницы.

На данный момент точная причина заболевания возрастной макулярной дегенерации остается неизвестной, но ученые по всему миру работают над тем, чтобы лучше изучить ее.

Для того, чтобы сохранить зрение, одних витаминов мало. Есть и другие способы как избежать проблем с глазами:

Отказ от курения и алкоголя

Качественный сон

Регулярно посещать офтальмолога

Читать в правильном положении

Делать зарядку для глаз

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