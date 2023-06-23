24-летний пациент победил "неизлечимый" рак 4 стадии с помощью упражнений
Молодой пациент победил "неизлечимый" рак 4 стадии с помощью физических упражнений. Никто не верил в его успех.
Люк Гренфелл-Шоу, у которого был диагностирован "неизлечимый" рак, успешно справился с заболеванием и теперь, по его словам, чувствует себя "лучше, чем когда-либо". У него была диагностирована агрессивная саркома 4-й стадии, которая распространилась на легкие в 2018 году. Тогда Люку было 24 года.
Саркома - редкий тип злокачественной опухоли, которая возникает в костях и соединительных тканях.
Люк верит, что физические упражнения "убили" его рак - цель, которая когда-то казалась “практически невыполнимой”.
- Я был уверен, что умру к Рождеству. Быть живым пять лет спустя - это за пределами моих мечтаний. Я здоров, как никогда, - рассказал мужчина Express.
После получения диагноза, которого все боятся, Люку назначили комбинацию химиотерапии, лучевой терапии и операции. Это переносилось очень тяжело. Но, несмотря на слабость, пациент твердо решил не опускать руки и понемногу занимался посильными упражнениями. По его словам, врач застал его в больничной палате за "ездой на велосипеде".
- Сначала он был обеспокоен, но после проведения исследований пришел к выводу, что это, вероятно, улучшило мою реакцию на химиотерапию и помогло мне лучше справляться с побочными эффектами, - отметил Люк.
- Я твердо верю, что ходьба пешком по 20-30 минут в день во время лечения рака (когда я был в больнице) и щадящие физические упражнения не менее 30 минут в день после лечения (вне больницы) спасли мне жизнь, - утверждает мужчина.
Исследование, опубликованное в Prostate Cancer and Prostatic Diseases, показало, что даже небольшие тренировки могут быть эффективными.
Профессор Роб Ньютон, участник исследования, сказал: "Мы настоятельно рекомендуем пациентам с раком предстательной железы и, вероятно, с любым типом рака выполнять физические упражнения каждый день для поддержания химической среды в организме, подавляющей пролиферацию раковых клеток”.
Первые признаки рака
- Резкая потеря веса. Если за короткое время вы похудели без диет более чем на 5 кг, идите к врачу
- Повышенная температура (37,2, например)
- Утомляемость и слабость
- Боль в костях
- Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок
- Расстройства стула (диарея, запор)
- Постоянная головная боль
- Необычные выделения, кровотечения
- Кашель, боли в горле, хрипота
- Проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.
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