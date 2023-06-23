24-летний пациент победил "неизлечимый" рак 4 стадии с помощью упражнений

Резкая потеря веса. Если за короткое время вы похудели без диет более чем на 5 кг, идите к врачу

Повышенная температура (37,2, например)

Утомляемость и слабость

Боль в костях

Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок

Расстройства стула (диарея, запор)

Постоянная головная боль

Необычные выделения, кровотечения

Кашель, боли в горле, хрипота

Проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.