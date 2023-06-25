Онколог Карасёв предупредил, что прием антибиотиков может привести к раку
Онколог, хирург, эндоскопист Иван Карасёв сообщил, что бесконтрольный прием антибиотиков повышает риск развития онкологического процесса.
Медик отметил, что «антибиотики у нас любят пить при любом чихе». Это может быть очень опасно. Он рассказал, какие могут быть последствия.
- Неправильная дозировка. Если недостаточная, то эффекта не будет, если слишком большая, могут быть «побочки».
- Со временем может сформироваться резистентность. Если вдруг понадобится серьезная терапия, антибиотики не сработают.
- Принцип действия у антибиотиков, по словам врача, «как у ядерной бомбы»: они уничтожают и хорошие, и плохие бактерии.
- В контексте онкологии доказано, что бесконтрольный прием антибиотиков повышает риск развития рака, за счет того, что повреждает наш собственный противоопухолевый иммунитет. Большая его часть живет в кишечнике и поддерживается нашим микробиомом, - написал онколог в своем телеграм-канале.
Врач советует позволить организму самому справиться, например, с простудой, а не хвататься за серьезные лекарства.
Возможные побочные эффекты антибиотиков:
- Развитие аллергических реакций (самое частое)
- Расстройства со стороны пищеварительной системы, такие как тошнота, рвота, дискомфорт или боли в животе, жидкий стул, появление примеси крови в стуле
- Негативное влияние на печень
- Негативное влияние на почки проявляется: повышенной жаждой, учащенным, либо редким мочеиспусканием, появлением крови в моче и др.
- Негативное влияние на слух
- Изменения показателей крови, например, снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов (анемия), возможно в результате сульфаниламидных препаратов, пенициллинов и др.
- Кандидоз полости рта и урогентитальный кандидоз (молочница)
- Головная боль, бессонница, тремор, судороги.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасёв
Медицина
Онколог, хирург, эндоскопист
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