Онколог Карасёв предупредил, что прием антибиотиков может привести к раку

Неправильная дозировка. Если недостаточная, то эффекта не будет, если слишком большая, могут быть «побочки».

Со временем может сформироваться резистентность. Если вдруг понадобится серьезная терапия, антибиотики не сработают.

Принцип действия у антибиотиков, по словам врача, «как у ядерной бомбы»: они уничтожают и хорошие, и плохие бактерии.

Развитие аллергических реакций (самое частое)

Расстройства со стороны пищеварительной системы, такие как тошнота, рвота, дискомфорт или боли в животе, жидкий стул, появление примеси крови в стуле

Негативное влияние на печень

Негативное влияние на почки проявляется: повышенной жаждой, учащенным, либо редким мочеиспусканием, появлением крови в моче и др.

Негативное влияние на слух

Изменения показателей крови, например, снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов (анемия), возможно в результате сульфаниламидных препаратов, пенициллинов и др.

Кандидоз полости рта и урогентитальный кандидоз (молочница)

Головная боль, бессонница, тремор, судороги.

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