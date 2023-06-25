Онколог Карасёв предупредил, что прием антибиотиков может привести к раку

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таблетки

Онколог, хирург, эндоскопист Иван Карасёв сообщил, что бесконтрольный прием антибиотиков повышает риск развития онкологического процесса.

Медик отметил, что «антибиотики у нас любят пить при любом чихе». Это может быть очень опасно. Он рассказал, какие могут быть последствия.

  • Неправильная дозировка. Если недостаточная, то эффекта не будет, если слишком большая, могут быть «побочки».
  • Со временем может сформироваться резистентность. Если вдруг понадобится серьезная терапия, антибиотики не сработают.
  • Принцип действия у антибиотиков, по словам врача, «как у ядерной бомбы»: они уничтожают и хорошие, и плохие бактерии. 

- В контексте онкологии доказано, что бесконтрольный прием антибиотиков повышает риск развития рака, за счет того, что повреждает наш собственный противоопухолевый иммунитет. Большая его часть живет в кишечнике и поддерживается нашим микробиомом, - написал онколог в своем телеграм-канале.

Врач советует позволить организму самому справиться, например, с простудой, а не хвататься за серьезные лекарства. 

Возможные побочные эффекты антибиотиков:

  • Развитие аллергических реакций (самое частое)
  • Расстройства со стороны пищеварительной системы, такие как тошнота, рвота, дискомфорт или боли в животе, жидкий стул, появление примеси крови в стуле
  • Негативное влияние на печень
  • Негативное влияние на почки проявляется: повышенной жаждой, учащенным, либо редким мочеиспусканием, появлением крови в моче и др. 
  • Негативное влияние на слух
  • Изменения показателей крови, например, снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов (анемия), возможно в результате сульфаниламидных препаратов, пенициллинов и др. 
  • Кандидоз полости рта и урогентитальный кандидоз (молочница) 
  • Головная боль, бессонница, тремор, судороги. 

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасёв
Иван Карасёв
Медицина
Онколог, хирург, эндоскопист
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Теги : антибиотики, онкологические заболевания