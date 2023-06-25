Эндокринолог Павлова: три причины, из-за которых организм «отказывается» от завтрака

Нестабильный или короткий сон. Если вы мало спали, то организм хочет «доспать», а не есть. Поэтому обеспечьте себе правильный режим.

Вы переели на ночь. Обильный и плотный ужин после 8 вечера приводит к тому, что аппетита утром не будет.

Много кофе. Если утро начинается не со стакана воды, а с кофе, то высока вероятность, что завтракать не захочется. Кофе следует пить через час после завтрака, отметила Павлова.

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