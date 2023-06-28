Психиатр Пашос сообщил, что после пандемии коронавируса люди стали массово жаловаться на симптомы СДВГ
По данным психиатра Димитриоса Пашоса, после пандемии коронавируса люди начали массово жаловаться на симптомы СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) — таких пациентов стало в три раза больше.
Специалист рассказал, что, будучи на карантине, отцы и матери стали внимательнее относиться как к своему здоровью, так и к здоровью своих домочадцев, и находить симптомы СДВГ и у детей, и у себя. Люди начали гораздо больше читать и больше общаться, у них появилось время подумать и проанализировать полученную информацию.
Всех СДВГ-шников объединяет общая черта — неспособность выбирать по-настоящему важное, причем речь идет о любом уровне деятельности, отметил эксперт.
— При СДВГ мозг недостаточно стимулируется, и люди ищут стимуляцию в другом месте. У людей с СДВГ часто возникают проблемы с поддержанием отношений, они постоянно меняют работу — от 30 до 40 раз. И они чаще, чем другие, ищут кайф в кофеине, никотине, сахаре, алкоголе или наркотиках, — рассказал Пашос The Sun.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности — неврологическое поведенческое расстройство. Оно проявляется трудностями концентрации и поддержания внимания, чрезмерной двигательной активностью и несдержанностью (импульсивностью).
Симптомы СДВГ:
- Неусидчивость, суетливость.
- Импульсивность, эмоциональная нестабильность.
- Игнорирование норм поведения.
- Проблемы со сном.
- Задержка речевого развития.
- Неспособность сосредоточиться на деталях
- Неспособность удерживать внимание
- Суетливость
- Неспособность следовать инструкциям.
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