Психиатр Пашос сообщил, что после пандемии коронавируса люди стали массово жаловаться на симптомы СДВГ

Неусидчивость, суетливость.

Импульсивность, эмоциональная нестабильность.

Игнорирование норм поведения.

Проблемы со сном.

Задержка речевого развития.

Неспособность сосредоточиться на деталях

Неспособность удерживать внимание

Суетливость

Неспособность следовать инструкциям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.