Психиатр Пашос сообщил, что после пандемии коронавируса люди стали массово жаловаться на симптомы СДВГ

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По данным психиатра Димитриоса Пашоса, после пандемии коронавируса люди начали массово жаловаться на симптомы СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) — таких пациентов стало в три раза больше.

Специалист рассказал, что, будучи на карантине, отцы и матери стали внимательнее относиться как к своему здоровью, так и к здоровью своих домочадцев, и находить симптомы СДВГ и у детей, и у себя. Люди начали гораздо больше читать и больше общаться, у них появилось время подумать и проанализировать полученную информацию.

Всех СДВГ-шников объединяет общая черта — неспособность выбирать по-настоящему важное, причем речь идет о любом уровне деятельности, отметил эксперт.

— При СДВГ мозг недостаточно стимулируется, и люди ищут стимуляцию в другом месте. У людей с СДВГ часто возникают проблемы с поддержанием отношений, они постоянно меняют работу — от 30 до 40 раз. И они чаще, чем другие, ищут кайф в кофеине, никотине, сахаре, алкоголе или наркотиках, — рассказал Пашос The Sun.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — неврологическое поведенческое расстройство. Оно проявляется трудностями концентрации и поддержания внимания, чрезмерной двигательной активностью и несдержанностью (импульсивностью). 

Симптомы СДВГ:

  • Неусидчивость, суетливость.
  • Импульсивность, эмоциональная нестабильность.
  • Игнорирование норм поведения.
  • Проблемы со сном.
  • Задержка речевого развития.
Возможные симптомы СДВГ у взрослых:

  • Неспособность сосредоточиться на деталях
  • Неспособность удерживать внимание
  • Суетливость
  • Неспособность следовать инструкциям.
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