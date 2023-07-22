В России хотят отказаться от массовой вакцинации против COVID-19: Минздрав назвал главную причину

лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались;

лица старше 60 лет;

граждане с хроническими заболеваниями.

бронхолегочной системы,

туберкулез,

сердечно-сосудистые,

сахарный диабет,

ожирение,

первичные или вторичные иммунодефициты,

аутоиммунные,

онкологические/онкогематологические.

высокая температура

сухой кашель

одышка

сильная утомляемость

боль в мышцах

боль в горле

головная боль

потеря или нарушение вкуса и / или запаха.

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