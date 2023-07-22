В России хотят отказаться от массовой вакцинации против COVID-19: Минздрав назвал главную причину
Специалисты российского Минздрава предложили отказаться от всеобщей вакцинации против коронавируса. Это связано с формированием коллективного иммунитета, он сейчас находится на высоком уровне.
Проект изменений в приказ появился на портале проектов нормативных правовых актов. В нем говорится, что в нынешних условиях целесообразно «перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан»
Отмечается, что в стране сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, а эпидемическую ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать.
Кто относится к уязвимой категории граждан:
- лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались;
- лица старше 60 лет;
- граждане с хроническими заболеваниями.
Какие заболевания имеются ввиду:
- бронхолегочной системы,
- туберкулез,
- сердечно-сосудистые,
- сахарный диабет,
- ожирение,
- первичные или вторичные иммунодефициты,
- аутоиммунные,
- онкологические/онкогематологические.
Экономический ущерб от коронавируса в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, говорится в докладе Роспотребнадзора. Всего в стране в прошлом году выявили более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости составил 34,2%.
Самые частые симптомы коронавируса:
- высокая температура
- сухой кашель
- одышка
- сильная утомляемость
- боль в мышцах
- боль в горле
- головная боль
- потеря или нарушение вкуса и / или запаха.
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