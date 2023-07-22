В России хотят отказаться от массовой вакцинации против COVID-19: Минздрав назвал главную причину

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лицо

Специалисты российского Минздрава предложили отказаться от всеобщей вакцинации против коронавируса. Это связано с формированием коллективного иммунитета, он сейчас находится на высоком уровне.

Проект изменений в приказ появился на портале проектов нормативных правовых актов. В нем говорится, что в нынешних условиях целесообразно «перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан»

Отмечается, что в стране сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, а эпидемическую ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать.

Кто относится к уязвимой категории граждан: 
  • лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались; 
  • лица старше 60 лет;
  • граждане с хроническими заболеваниями.

Какие заболевания имеются ввиду:
  • бронхолегочной системы, 
  • туберкулез, 
  • сердечно-сосудистые, 
  • сахарный диабет,
  • ожирение,
  • первичные или вторичные иммунодефициты,
  • аутоиммунные, 
  • онкологические/онкогематологические.

Экономический ущерб от коронавируса в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, говорится в докладе Роспотребнадзора. Всего в стране в прошлом году выявили более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости составил 34,2%. 

Самые частые симптомы коронавируса:
  • высокая температура
  • сухой кашель
  • одышка
  • сильная утомляемость
  • боль в мышцах
  • боль в горле
  • головная боль
  • потеря или нарушение вкуса и / или запаха.

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