Мясников посоветовал пить красное вино для предотвращения деменции

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вино

Врач и телеведущий АлександрМясников рассказал, как нужно питаться, чтобы предотвратить развитие деменции. Среди рекомендаций доктора — красное вино.

— Немного красного вина (в половинной дозе от обычной: один бокал для женщин, два — для мужчин) — да, другой алкоголь или превышение дозы — нет! — написал специалист в своем телеграм-канале.

Что еще входит в диету, которую рекомендует Александр Мясников:

  • Морская рыба, морепродукты, Омега-3 
  • Овощи, фрукты, рыба, цельные зерна, «немного молочки», курица, орехи, оливковое масло (средиземноморская диета).
  • Витамин Д
  • Черника, клубника
  • Бета-каротин, морковь
  • Соя
  • Кофе

Селениум и  Витамин Е врач из списка исключил.

Деменция с течением времени прогрессирует. Она, как правило, поражает пожилых людей. Это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные способности . Деменция вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей в целом, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также узнавать людей и предметы. В конечном счете она приводит к разрушению личности.

Достоверные причины появления деменции остаются до конца невыясненными.

Основные симптомы ранней фазы деменцией:

  • трудности при обучении, освоении новой информации;
  • затруднение или невозможность выполнения бытовых задач;
  • изменчивость настроения;
  • нарушения ориентации в знакомой местности;
  • ухудшение памяти (забывчивость).

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Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
Кардиолог, телеведущий, автор книг о здоровье
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Теги : вино, деменция, Мясников