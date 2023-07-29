Мясников посоветовал пить красное вино для предотвращения деменции

Морская рыба, морепродукты, Омега-3

Овощи, фрукты, рыба, цельные зерна, «немного молочки», курица, орехи, оливковое масло (средиземноморская диета).

Витамин Д

Черника, клубника

Бета-каротин, морковь

Соя

Кофе

трудности при обучении, освоении новой информации;

затруднение или невозможность выполнения бытовых задач;

изменчивость настроения;

нарушения ориентации в знакомой местности;

ухудшение памяти (забывчивость).

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.