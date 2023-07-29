Мясников посоветовал пить красное вино для предотвращения деменции
Врач и телеведущий АлександрМясников рассказал, как нужно питаться, чтобы предотвратить развитие деменции. Среди рекомендаций доктора — красное вино.
— Немного красного вина (в половинной дозе от обычной: один бокал для женщин, два — для мужчин) — да, другой алкоголь или превышение дозы — нет! — написал специалист в своем телеграм-канале.
Что еще входит в диету, которую рекомендует Александр Мясников:
- Морская рыба, морепродукты, Омега-3
- Овощи, фрукты, рыба, цельные зерна, «немного молочки», курица, орехи, оливковое масло (средиземноморская диета).
- Витамин Д
- Черника, клубника
- Бета-каротин, морковь
- Соя
- Кофе
Селениум и Витамин Е врач из списка исключил.
Деменция с течением времени прогрессирует. Она, как правило, поражает пожилых людей. Это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные способности . Деменция вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей в целом, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также узнавать людей и предметы. В конечном счете она приводит к разрушению личности.
Достоверные причины появления деменции остаются до конца невыясненными.
Основные симптомы ранней фазы деменцией:
- трудности при обучении, освоении новой информации;
- затруднение или невозможность выполнения бытовых задач;
- изменчивость настроения;
- нарушения ориентации в знакомой местности;
- ухудшение памяти (забывчивость).
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Кардиолог, телеведущий, автор книг о здоровье
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