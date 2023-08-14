Онкоуролог Степанов: дефицит тестостерона влияет на развитие рака предстательной железы
Врач-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Никита Степанов рассказал, стоит ли переживать, если наблюдается дефицит главного мужского гормона тестостерона.
Недостаточную выработку в организме тестостерона называют андрогенным дефицитом. Он может наступить в любом возрасте, то есть это не проблема пожилых. Стоит ли переживать? Да, отмечает медик.
– Последние научные исследования убедительно доказали, что дефицит тестостерона влияет на формирование и развитие большинства урологических заболеваний у мужчин, в том числе рака предстательной железы, – написал Степанов в своем блоге.
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Причины нехватки тестостерона:
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Тестикулярная, то есть связанная с работой яичек. Дело может быть в атеросклеротическом поражении сосудов тестикул, воспалении, перегревании, вредных привычках, опухолях и травмах, наследственных нарушениях.
Резкое снижение иммунитета на фоне аутоиммунных заболеваний. Речь идет об ожирении, сахарном диабете, высоком уровне холестерина, заболеваниях щитовидной железы, сильном стрессе, переутомлении и так далее.
Как заподозрить нехватку тестостерона? Признаки:
- снижение либидо⠀
- ухудшение эрекции
- снижение объёма количества спермы⠀
- выпадение волос
- истончение и дряблость кожи
- снижение массы тела, потеря мышечной массы
- увеличение грудных желёз
- постоянная усталость⠀
- ожирение
- немотивированные перепады настроения.
Естественно, чем больше пунктов – про вас, тем выше вероятность, что все дело в недостатке тестостерона.
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Чем грозит нехватка тестостерона:
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- Снижением полового влечения
- Эректильной дисфункцией
- Уменьшением объема мышц
- Ожирением
- Ухудшением настроения
- Депрессией
– Если подозреваете, что у вас есть проблемы с тестостероном – не закатывайте глаза, мол, это только про секс, потому что речь идет в первую очередь о вашем здоровье! – подчеркнул врач.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Никита Степанов
Медицина
Врач-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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