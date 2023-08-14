Онкоуролог Степанов: дефицит тестостерона влияет на развитие рака предстательной железы

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Врач-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Никита Степанов рассказал, стоит ли переживать, если наблюдается дефицит главного мужского гормона тестостерона.

Недостаточную выработку в организме тестостерона называют андрогенным дефицитом. Он может наступить в любом возрасте, то есть это не проблема пожилых. Стоит ли переживать? Да, отмечает медик.

– Последние научные исследования убедительно доказали, что дефицит тестостерона влияет на формирование и развитие большинства урологических заболеваний у мужчин, в том числе рака предстательной железы, – написал Степанов в своем блоге.

Причины нехватки тестостерона:

Тестикулярная, то есть связанная с работой яичек. Дело может быть в атеросклеротическом поражении сосудов тестикул, воспалении, перегревании, вредных привычках, опухолях и травмах, наследственных нарушениях.
Резкое снижение иммунитета на фоне аутоиммунных заболеваний. Речь идет об ожирении, сахарном диабете, высоком уровне холестерина, заболеваниях щитовидной железы, сильном стрессе, переутомлении и так далее.

Как заподозрить нехватку тестостерона? Признаки:
  • снижение либидо⠀
  • ухудшение эрекции
  • снижение объёма количества спермы⠀
  • выпадение волос
  • истончение и дряблость кожи
  • снижение массы тела, потеря мышечной массы
  • увеличение грудных желёз
  • постоянная усталость⠀
  • ожирение
  • немотивированные перепады настроения.

Естественно, чем больше пунктов – про вас, тем выше вероятность, что все дело в недостатке тестостерона.

Чем грозит нехватка тестостерона:
  • Снижением полового влечения 
  • Эректильной дисфункцией
  • Уменьшением объема мышц
  • Ожирением
  • Ухудшением настроения
  • Депрессией 

–  Если подозреваете, что у вас есть проблемы с тестостероном – не закатывайте глаза, мол, это только про секс, потому что речь идет в первую очередь о вашем здоровье! – подчеркнул врач.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Никита Степанов
Никита Степанов
Медицина
Врач-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук 
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Теги : тестостерон, рак предстательной железы