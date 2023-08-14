Онкоуролог Степанов: дефицит тестостерона влияет на развитие рака предстательной железы

снижение либидо⠀

ухудшение эрекции

снижение объёма количества спермы⠀

выпадение волос

истончение и дряблость кожи

снижение массы тела, потеря мышечной массы

увеличение грудных желёз

постоянная усталость⠀

ожирение

немотивированные перепады настроения.

Снижением полового влечения

Эректильной дисфункцией

Уменьшением объема мышц

Ожирением

Ухудшением настроения

Депрессией

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