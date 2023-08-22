Эндокринолог Павлова: переизбыток фруктозы ведет к жировому перерождению печени

Мёд. Очень калорийный, состоит во многом из фруктозы.

Глюкозный (кукурузный) сироп. Учёные связывают эпидемию ожирения с его дешевизной и доступностью.

Сиропы топинамбура и агавы. В них тоже много фруктозы.

Тростниковый сахар. Очень быстро повышает уровень глюкозы в крови.

ощущение тяжести, дискомфорт в правом подреберье;

тошнота;

отрыжка;

горький привкус во рту;

общая слабость, утомляемость;

повышение массы тела;

появление сосудистых звездочек на коже.

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