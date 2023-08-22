Эндокринолог Павлова: переизбыток фруктозы ведет к жировому перерождению печени
Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о хитрости, на которую идут производители, отмечая, что в их продуктах нет сахара. Такое питание далеко не всегда здоровое.
— Прямого обмана нет, но порой есть подвох: в составе нет привычного нам сахара, но полным-полно других простых сахаров, что вводит людей в заблуждение. Опасность даже не в том, что такие продукты вредят фигуре — их могут покупать диабетики, а потом обнаружить у себя повышенный сахар в крови (и это в лучшем случае), — отметила медик в своем блоге.
Существуют безопасные заменители сахара, но речь сейчас о другом. Например, в составе продукта указана фруктоза и написано, что сахара в нем нет.
Павлова предупреждает, что фруктоза — тоже сахар, который имеет неприятную особенность: вместо того, чтобы утолять голод, она его разжигает.
Переизбытокфруктозы чреват жировым перерождением печени. Она также вызывает постоянный аппетит, поскольку блокирует рецепторы к гормонулептину, отвечающему занасыщение.
Фруктоза — это моносахарид, в свободном виде содержится в сладких фруктах и некоторых овощах. С точки зрения химии, обычный сахар — сахароза, в составе которого есть и фруктоза, и глюкоза.
У фруктозы есть два пути метаболизма, хороший и плохой. Хороший — преобразование в глюкозу, плохой — образование жирных кислот в печени. Во втором случае появляются негативные последствия, которые описываются в многочисленных исследованиях: повышение «плохого холестерина», нарушение работы печени, излишнее образование мочевой кислоты, что приводит к подагре.
Павлова перечисляет другие варианты «заменителей сахара», которые, по ее словам, таковыми не являются.
- Мёд. Очень калорийный, состоит во многом из фруктозы.
- Глюкозный (кукурузный) сироп. Учёные связывают эпидемию ожирения с его дешевизной и доступностью.
- Сиропы топинамбура и агавы. В них тоже много фруктозы.
- Тростниковый сахар. Очень быстро повышает уровень глюкозы в крови.
В чай и кофе лучше всего добавить стевию, эритрит и сукралозу, советует эндокринолог.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире.
Симптомы:
- ощущение тяжести, дискомфорт в правом подреберье;
- тошнота;
- отрыжка;
- горький привкус во рту;
- общая слабость, утомляемость;
- повышение массы тела;
- появление сосудистых звездочек на коже.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог, д.м.н., МГУ
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