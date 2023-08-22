Эндокринолог Павлова: переизбыток фруктозы ведет к жировому перерождению печени

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живот

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о хитрости, на которую идут производители, отмечая, что в их продуктах нет сахара. Такое питание далеко не всегда здоровое.

— Прямого обмана нет, но порой есть подвох: в составе нет привычного нам сахара, но полным-полно других простых сахаров, что вводит людей в заблуждение. Опасность даже не в том, что такие продукты вредят фигуре — их могут покупать диабетики, а потом обнаружить у себя повышенный сахар в крови (и это в лучшем случае), — отметила медик в своем блоге.

Существуют безопасные заменители сахара, но речь сейчас о другом. Например, в составе продукта указана фруктоза и написано, что сахара в нем нет.

Павлова предупреждает, что фруктоза — тоже сахар, который имеет неприятную особенность: вместо того, чтобы утолять голод, она его разжигает.

Переизбытокфруктозы чреват жировым перерождением печени. Она также вызывает постоянный аппетит, поскольку блокирует рецепторы к гормонулептину, отвечающему занасыщение.

Фруктоза — это моносахарид, в свободном виде содержится в сладких фруктах и некоторых овощах. С точки зрения химии, обычный сахар — сахароза, в составе которого есть и фруктоза, и глюкоза.

У фруктозы есть два пути метаболизма, хороший и плохой. Хороший — преобразование в глюкозу, плохой — образование жирных кислот в печени. Во втором случае появляются негативные последствия, которые описываются в многочисленных исследованиях: повышение «плохого холестерина», нарушение работы печени, излишнее образование мочевой кислоты, что приводит к подагре.

Павлова перечисляет другие варианты «заменителей сахара», которые, по ее словам, таковыми не являются.

  • Мёд. Очень калорийный, состоит во многом из фруктозы.
  • Глюкозный (кукурузный) сироп. Учёные связывают эпидемию ожирения с его дешевизной и доступностью.
  • Сиропы топинамбура и агавы. В них тоже много фруктозы.
  • Тростниковый сахар. Очень быстро повышает уровень глюкозы в крови. 

В чай и кофе лучше всего добавить стевию, эритрит и сукралозу, советует эндокринолог.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире.

Симптомы:

  • ощущение тяжести, дискомфорт в правом подреберье;
  • тошнота;
  • отрыжка;
  • горький привкус во рту;
  • общая слабость, утомляемость;
  • повышение массы тела;
  • появление сосудистых звездочек на коже.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог, д.м.н., МГУ
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Теги : фруктоза, сахар, ожирение, жировая болезнь печени