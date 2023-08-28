Диетолог Капралова посоветовала есть гранаты, лимоны и брокколи, чтобы очистить организм от никотина

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гранат

По словам диетолога Марии Капраловой, некоторые продукты помогают очистить организм от никотина. Речь идет о гранатах, апельсинах, лимонах, имбире и брокколи.

— Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом, — рассказала она «Газете.Ru».

Употребление граната в пищу увеличивает количество эритроцитов в крови. Апельсины и лимоны, как и другие цитрусовые, содержат витамин С и улучшают обмен веществ, «разгоняя» его. Имбирь поддерживает иммунитет и снижает тягу к курению.

Также полезны киви, капуста брокколи, зелень. Киви улучшает пищеварение и борется с депрессивным состоянием, а брокколи регулирует обменные процессы.

Никотин — нейротоксический яд, нарушающий протекание электрохимических процессов нервной системы и вызывающий отмирание нейронов. При возникновении табачной зависимости происходит привыкание именно к никотину.

Никотин повышает риск сердечно‑сосудистых, респираторных и желудочно‑кишечных заболеваний, влияет на программируемую гибель клеток, повреждает их, что вызывает развитие опухолей.

Симптомы отравления никотином:
  • тошнота, рвота, 
  • боль в животе
  • повышенное слюноотделение
  • в случае тяжелой интоксикации — спутанность сознания, раздражительность, сонливость, судороги, потеря сознания.

Физиологическая зависимость от никотина:
  • чувство тревоги и беспокойства;
  • раздражительность;
  • дисфория;
  • неудержимое желание закурить;
  • затрудненная концентрация внимание;
  • головная боль;
  • усиление аппетита.

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