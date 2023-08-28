Диетолог Капралова посоветовала есть гранаты, лимоны и брокколи, чтобы очистить организм от никотина

тошнота, рвота,

боль в животе

повышенное слюноотделение

в случае тяжелой интоксикации — спутанность сознания, раздражительность, сонливость, судороги, потеря сознания.

чувство тревоги и беспокойства;

раздражительность;

дисфория;

неудержимое желание закурить;

затрудненная концентрация внимание;

головная боль;

усиление аппетита.

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