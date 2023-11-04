В России появились первые случаи гонконгского гриппа: симптомы и особенности

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В России зарегистрировали первые случаи заболевания гонконгским гриппом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Три первых случая гриппа А (H3N2) зафиксированы в Тюмени, отметили в ведомстве. Заболел один взрослый и двое детей. У заболевших не было прививок против гриппа. 

Гонконгский грипп получил свое название из-за пандемии 1968 года. Он начался в Гонконге и распространился по миру. По разным оценкам, тогда погибли от 1 до 4 миллионов человек.

— С целью профилактики гриппа, ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Меры профилактики:
  • Тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, 
  • Избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, 
  • Проветривать помещения, 
  • Исключить по возможности посещение мест скопления людей, 
  • Использовать маску.

Из открытых источников следует, что особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. 

Симптомы гонконгского гриппа:
  • температура выше 39 градусов, 
  • сухой кашель, 
  • заложенность носа, 
  • головная боль, 
  • ломота во всём теле.
Гонконгский грипп может привести к осложнениям: пневмонии, миокардиту, энцефалиту и менингиту, а также обострять хронические заболевания сердца, астмы, сахарного диабета и др. 

— Со времени первой пандемии 1968-70 годов у нас к этому штамму есть уже коллективный иммунитет, потому что штамм «Гонконг» в измененном варианте возвращается каждые 10 – 20 лет, — рассказал «КП» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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