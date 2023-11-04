В России появились первые случаи гонконгского гриппа: симптомы и особенности
В России зарегистрировали первые случаи заболевания гонконгским гриппом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Три первых случая гриппа А (H3N2) зафиксированы в Тюмени, отметили в ведомстве. Заболел один взрослый и двое детей. У заболевших не было прививок против гриппа.
Гонконгский грипп получил свое название из-за пандемии 1968 года. Он начался в Гонконге и распространился по миру. По разным оценкам, тогда погибли от 1 до 4 миллионов человек.
— С целью профилактики гриппа, ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Меры профилактики:
- Тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест,
- Избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания,
- Проветривать помещения,
- Исключить по возможности посещение мест скопления людей,
- Использовать маску.
Из открытых источников следует, что особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие.
Симптомы гонконгского гриппа:
- температура выше 39 градусов,
- сухой кашель,
- заложенность носа,
- головная боль,
- ломота во всём теле.
— Со времени первой пандемии 1968-70 годов у нас к этому штамму есть уже коллективный иммунитет, потому что штамм «Гонконг» в измененном варианте возвращается каждые 10 – 20 лет, — рассказал «КП» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
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