В России появились первые случаи гонконгского гриппа: симптомы и особенности

Тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест,

Избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания,

Проветривать помещения,

Исключить по возможности посещение мест скопления людей,

Использовать маску.

температура выше 39 градусов,

сухой кашель,

заложенность носа,

головная боль,

ломота во всём теле.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.