Врач-гастроэнтеролог Лебедева: при каких болезнях нельзя употреблять розмарин, гвоздику и красный перец

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гвоздика

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила специи, при употреблении которых могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Специи не только придают блюдам вкус и аромат, но и могут иметь положительное влияние на здоровье. Они содержат биологически активные вещества, которые могут иметь антиоксидантные, противовоспалительные и противомикробные свойства.

Например, куркума, содержащая куркумин, является мощным антиоксидантом. Она помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и рака.

Корица помогает снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Имбирь может помочь снизить воспаление, улучшить пищеварение и снизить тошноту.

Необходимо помнить, что специи не являются панацеей и не могут заменить сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Кроме того, некоторые специи могут вызывать аллергические реакции.

Лебедева, говоря о «проблемных» специях, назвала следующие:

Розмарин. Плохо влияет на почки, противопоказан беременным. Во-первых, из-за мочегонного эффекта, во-вторых, потому что усиливает сокращения матки. Вреден тем, страдает от повышенного давления и язвы желудка.

Красный перец. Запрещен при заболеваниях ЖКТ, повышает давление. Ускоряет выработку гормона голода грелина.

Гвоздика.

— Запрещена людям с больным желудком, особенно с язвой, так как усиливает эти проблемы. Также большое количество гвоздики вызывает сонливость и апатию, — отметила врач в своем блоге.

Отметим, что перец чили содержит вещество капсаицин, отвечающее за его остроту. Употребление острой пищи может вызывать раздражение слизистых оболочек желудка и кишечника, а также усугублять симптомы гастрита и язвенной болезни.

Чрезмерное потребление корицы может вызвать проблемы с печенью, так как она содержит вещество кумарин, которое в больших дозах может быть токсичным для организма.

Кориандр, кардамон и гвоздика могут вызывать аллергию, проявляющуюся в виде кожных высыпаний, зуда или даже анапилаксических реакций.

Некоторые специи могут взаимодействовать с определенными лекарствами, что может привести к нежелательным побочным эффектам или снижению эффективности препарата.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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Теги : специи, гвоздика, перец, розмарин