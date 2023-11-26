Врач-отоларинголог рассказала о связи между болью в горле и проблемами с желудком

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По словам врача-отоларинголога Светланы Марновой, между проблемами с желудочно-кишечным трактом и болью в горле есть связь. В чем она выражается?

Речь пойдет о ГЭРБ, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Для этого заболевания характерно нарушение работы верхнего пищеводного сфинктера, вследствие чего содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку. 

Это вызывает не только изжогу, отрыжку, но и проявления, которые можно принять за ЛОР-заболевание.

— Обычно при ГЭРБ жалуются на постоянную боль в горле, длительный кашель, ощущение комка слизи в носоглотке, какого-то инородного тела, изменение голоса, а также на нарушения глотания, даже приступы удушья, реже — на проблемы с носовым дыханием, — отметила врач.

Несколько типичных признаков ГЭРБ:

1. Ожоги и дискомфорт в груди. Часто пациенты описывают ощущение жжения или давления в груди, которое может распространяться вверх к горлу. Это нередко происходит после приема пищи или в положении лежа.

2. Изжога. Пациенты могут испытывать ощущение подъема кислоты или пищи из желудка в горло или рот. Это может сопровождаться ощущением горечи во рту.

3. Отрыжка и избыточное слюнотечение. Постоянно хочет глотать.

4. Кашель и затрудненное дыхание. Рефлюкс кислоты из желудка может раздражать дыхательные пути, вызывая кашель, хрипы или затрудненное дыхание.

5. Повышенная чувствительность горла. Пациенты испытывают ощущение комка в горле или чувство, что что-то застряло в горле.

6. Повышенная слизь и изменение голоса. ГЭРБ может вызывать избыточное образование слизи в горле и изменение голоса, такое как хриплость или потеря голоса.

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