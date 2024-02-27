Гастроэнтеролог Лебедева: утренний кофе провоцирует всплеск кортизола

Частые и продолжительные периоды тревоги и беспокойства.

Проблемы с сном, включая бессонницу и пробуждение ночью.

Ухудшение настроения, раздражительность и чувство напряжения.

Утомляемость и чувство хронической усталости.

Повышенный аппетит и желание есть "тревожную" пищу.

Проблемы с пищеварением, включая изжогу, запоры или диарею.

Ухудшение памяти и концентрации.

Повышенная чувствительность к боли.

Учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление.

Ухудшение иммунной функции и повышенная восприимчивость к инфекциям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.