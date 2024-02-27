Гастроэнтеролог Лебедева: утренний кофе провоцирует всплеск кортизола
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что утренний кофе может провоцировать всплеск кортизола.
Кофеин, как отметила медик, вызывает возбуждение нервной системы — для этого, как правило, мы и пьем кофе. Однако такая «бодрость» может стать проблемой.
— (Это грозит) постоянным всплеском кортизола, что может привести к хроническому стрессу и истощению надпочечникового запаса. Более того, такая бодрость не продлится долго – после подъема вы улетите в аут, — написала врач в своем блоге.
Чтобы меньше «напрягать надпочечники», Лебедева рекомендует пить кофе днем — когда они находятся на пике активности. Людям с нервными расстройствами лучше вообще отказаться от кофе.
Нужно помнить, что кофеин обладает мочегонным действием, то есть способствует выведению жидкости. Таким образом, утренняя чашка кофе «дает старт процессу обезвоживания». Если вы не можете начать утро без кофе, пейте дополнительно обычную воду.
Лебедева обращает внимание: если вы компенсируете вялость и апатию дозами кофеина, то задумайтесь — может, лучше найти причину такого состояния, а не искусственно взбадривать организм.
Повышенный уровень кортизола, который является гормоном стресса, может проявляться следующими признаками:
- Частые и продолжительные периоды тревоги и беспокойства.
- Проблемы с сном, включая бессонницу и пробуждение ночью.
- Ухудшение настроения, раздражительность и чувство напряжения.
- Утомляемость и чувство хронической усталости.
- Повышенный аппетит и желание есть "тревожную" пищу.
- Проблемы с пищеварением, включая изжогу, запоры или диарею.
- Ухудшение памяти и концентрации.
- Повышенная чувствительность к боли.
- Учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление.
- Ухудшение иммунной функции и повышенная восприимчивость к инфекциям.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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