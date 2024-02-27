Диетолог Соломатина: людям после 50 лет есть квашеную капусту опасно из-за вздутия живота
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что квашенная капуста, несмотря на всю свою полезность и вкусовую качества, может быть опасна для людей старше 50 лет.
— Клетчатка может вызывать метеоризм и вздутие живота у людей, которые не привыкли потреблять ее в большом количестве, — отметила эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».
Если раньше человек не ел квашенную капусту на постоянной основе, а теперь решил включить ее в свой рацион, то микробиом кишечника и соотношение полезных бактерий начнут меняться. И тогда может показаться, что «в животе началась война», рассказала Соломатина.
После 50 лет добавлять капусту в рацион рекомендуется мелкими порциями, размельчать или тушить. Это, безусловно, полезный продукт, но вводить его нужно постепенно.
Квашенная капуста — вкусный и полезный продукт. Почему стоит включить (понемногу) квашенную капусту в свой рацион:
1. Богатство пробиотиками. Квашеная капуста является источником пробиотиков - дружественных бактерий, которые способствуют здоровью кишечника и улучшают пищеварение. Они помогают поддерживать баланс микрофлоры в кишечнике и укрепляют иммунную систему.
2. Обогащение пищи витаминами. Квашеная капуста содержит витамины C и K, которые являются мощными антиоксидантами и помогают укрепить иммунную систему, поддерживать здоровье костей и сосудов.
3. Улучшение пищеварения. Ферментация капусты делает ее более легкой для пищеварения, помогая организму усваивать питательные вещества из пищи.
4. Повышение настроения. Пробиотики, содержащиеся в капусте, влияют на настроение и психическое здоровье. Исследования показывают, что здоровая микрофлора кишечника связана с улучшением настроения и снижением риска развития депрессии.
5. Низкокалорийность и богатство клетчаткой. Квашеная капуста является низкокалорийным продуктом и богатой клетчаткой, что помогает контролировать вес, улучшает перистальтику кишечника и способствует общему ощущению сытости.
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