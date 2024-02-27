Иммунолог рассказала о вреде хлеба в нарезке: две главные причины
Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Евгения Паршина рассказала, что хлеб в нарезке может быть вреден. На это есть две главные причины.
Медик напомнила, что хлеб является продуктом с коротким сроком годности. Также он обладает высоким уровнем влажности. Из-за этого внутри упаковки появляется конденсат.
— Такое состояние хлеба рискует стать причиной того, что на нарезке начинает работать очень активно процесс зарождения и быстрого распространения плесени, — отметила эксперт aif.ru.
Еще один нюанс: при нарезании хлеба используют специальные ножи, которые время от времени обрабатывают маслом, чтобы разрезы были ровными, без крошек и слипаний. Это масло может быть не лучшего качества. А еще могут использоваться консерванты.
Итак, первая причина проблемы — большая площадь поражения плесенью, так как область открытая. Вторая — наличие масел и консервантов на ломтиках.
Нарезка продуктов может быть удобным и быстрым способом приготовления пищи, но некоторые аспекты следует учитывать:
1. Потеря питательных веществ. При нарезке продуктов они могут подвергаться окислительному воздействию, что приводит к потере питательных веществ, таких как витамины C и B.
2. Повышенный риск загрязнения. Если продукты не были должным образом помыты перед нарезкой, они могут содержать бактерии или пестициды.
3. Увеличенная поверхность контакта. При нарезке продукты имеют большую поверхность контакта с воздухом, что может способствовать быстрому размножению бактерий и ухудшению качества.
4. Потеря текстуры и свежести. Некоторые продукты, такие как фрукты и овощи, могут терять свою свежесть и текстуру при длительном хранении в нарезанном виде.
5. Повышенный риск перекрестного заражения. Если на одной доске для нарезки нарезаются разные продукты, существует риск перекрестного заражения бактериями или аллергенами.
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