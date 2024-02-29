Эксперты: Вирус Эпштейна-Барр передается через поцелуи

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Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) относится к вирусам герпеса и передается, в том числе, через поцелуи. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора.

— Передача возбудителя происходит преимущественно воздушно-капельным путем, чаще всего со слюной (например, при поцелуе), — говорится в сообщении.

Вирус Эпштейна-Барр играет ведущую роль в онкологической и иммунологической патологии, не только в инфекционной. Он может стать причиной серьезных заболеваний: 

  • инфекционного мононуклеоза (его называют «болезнью поцелуев»); 
  • лимфомы Беркитта;
  • назофарингеальной карциномы; 
  • лимфопролиферативного синдрома

Основные характеристики вируса Эпштейна-Барр:

ВЭБ передается через слюну, поэтому самый распространенный способ передачи — это поцелуи или общий посуду, полотенца и другие предметы, которые могут быть загрязнены слюной инфицированного человека.

ВЭБ может протекать без симптомов. Если они есть то это: высокая температура, усталость, боль в горле, увеличение лимфоузлов, увеличение селезенки и печени. В некоторых случаях — сыпь.

Диагноз инфекционного мононуклеоза обычно ставится на основе клинических симптомов, а также с помощью лабораторных тестов, таких как анализ крови на наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр.

Нет специфического лечения для ВЭБ. Обычно рекомендуется отдых, увлажнение горла и препараты для снятия симптомов, такие как жаропонижающие и обезболивающие.

В редких случаях ВЭБ может вызывать серьезные осложнения: воспаление мозга, воспаление сердца или проблемы с функцией печени. Осложнения чаще всего возникают у людей с ослабленной иммунной системой.


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Теги : вирусы, поцелуй
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