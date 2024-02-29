Эксперты: Вирус Эпштейна-Барр передается через поцелуи

инфекционного мононуклеоза (его называют «болезнью поцелуев»);

лимфомы Беркитта;

назофарингеальной карциномы;

лимфопролиферативного синдрома

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