Врач-педиатр Паснова: куклы с длинными волосами опасны для детей из-за возможного удушья и проблем с дыханием
Куклы с длинными волосами могут быть опасны для детей. Об этом сообщила врач-педиатр Екатерина Паснова.
Специалист советует не покупать таких кукол маленьким детям. Во-первых, они могут подавиться выпавшими волосами. Во-вторых, проглатывание таких волос опасно.
— Если волосы у игрушки слишкомдлинные или жесткие, они могут образовать комок и застрятьв горле, что вызоветпроблемы с дыханием и даже удушье, — отметила медик АГН «Москва».
Лучше выбрать кукол с короткими волосами или вообще без них, рекомендует Паснова.
Дети часто проглатывают различные предметы, игрушки, пищевые продукты. Это может происходить по разным причинам, включая исследование окружающего мира, игру или случайное попадание предмета в рот. Если ребенок проглотил что-то, что вызывает беспокойство, нужно обратиться к врачу или позвонить в службу экстренной помощи.
Очень опасны для игры мелкие магниты, дети часто тянут их в рот и проглатывают.
Ранее сообщалось, что в Астрахани в областную детскую больницу в тяжелом состоянии поступил двухлетний пациент с острой кишечной непроходимостью. Во время обследования выяснилось, что у него внутри живота находятся 16 мелких магнитов. Они соединились в кольцо и спаяли петли кишечника, из-за чего началось отмирание тканей. Мальчика удалось спасти, по словам врачей, он был на грани жизни и смерти.
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