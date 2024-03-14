Онколог: через год после прекращения курения риск рака легких уменьшается на 6%
С курением связаны 85-90% случаев рака легкого, одного из самых летальных видов онкологии, рассказал торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов. Лучший выход — как можно быстрее бросить курить.
Через год после прекращения курения риск развития рака легких уменьшается на 6%, отметил медик.
Курение влияет не только на развитие опасных заболеваний, но и на сокращение продолжительности жизни в целом.
— Курильщики живут в среднем на 10-15 лет меньше, чем некурящие, — рассказал Нефедов «Газете.Ru».
Таким эффектом обладают не только «классические» сигареты, но и вейпы и электронные сигареты.
Напомним признаки рака легких:
1. Постоянный кашель. Появление постоянного кашля, особенно если он продолжается более двух недель, может быть признаком рака легких. Кашель может быть сухим или с отхаркиванием мокроты, иногда с примесью крови.
2. Затрудненное дыхание. Появление затрудненного дыхания, чувства одышки или учащенного дыхания связано с раком легких, особенно если эти симптомы появляются без видимых причин.
3. Боль в груди. Появление боли в груди, которая усиливается при глубоком вдохе, кашле или смещении тела, считают признаком рака легких.
4. Потеря веса. Потеря веса, особенно если она значительная и происходит без изменения образа жизни или диеты, может быть связана с раком легких.
5. Усталость и слабость. Появление постоянной усталости, слабости или общего недомогания связывают с раком легких.
6. Повышенная чувствительность к инфекциям. Легкие, пораженные раком, более уязвимы для инфекций..
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