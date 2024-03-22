Дефицит белка может приводить к отекам
Белок — не только строительный материал для наших мышц, но и важный компонент, отвечающий за баланс жидкости в организме. Когда у нас недостаточно белка, это может привести к неприятному явлению — отекам.
Отеки возникают из-за задержки жидкости в тканях, что может происходить из-за недостаточного количества белка в организме. Белок помогает поддерживать правильный баланс жидкости между клетками и кровью. Когда его недостаточно, жидкость задерживается в тканях, вызывая отеки, особенно это видно по ногам и животу.
Чтобы предотвратить дефицит белка и связанные с ним отеки, важно уделять внимание своему рациону. Включайте в свою диету продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые. Можно обратиться к диетологу, чтобы разработать индивидуальный план питания, учитывающий ваши потребности.
Правильный баланс белка в организме не только поможет предотвратить отеки, но и поддерживать здоровье мышц, иммунной системы и кожи.
Другие признаки дефицита белка в организме:
- Потеря мышечной массы
- Чувство усталости, слабости и общую вялость.
- Медленное заживление ран.
- Проблемы с иммунной системой.
- Проблемы с волосами и кожей.
Откуда брать белок?
- Мясо
- Рыба и морепродукты.
- Яйца
- Молочные продукты
- Растительные источники белка: бобовые (фасоль, нут, чечевица), соевые продукты (тофу и соевое молоко), орехи и семена (миндаль, кешью, грецкий орех, чиа-семена).
Симптомы отеков:
- увеличение общей массы тела;
- редкое мочеиспускание;
- увеличение объема живота;
- тяжесть в руках или ногах.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий