Дефицит белка может приводить к отекам

Потеря мышечной массы

Чувство усталости, слабости и общую вялость.

Медленное заживление ран.

Проблемы с иммунной системой.

Проблемы с волосами и кожей.

Мясо

Рыба и морепродукты.

Яйца

Молочные продукты

Растительные источники белка: бобовые (фасоль, нут, чечевица), соевые продукты (тофу и соевое молоко), орехи и семена (миндаль, кешью, грецкий орех, чиа-семена).

увеличение общей массы тела;

редкое мочеиспускание;

увеличение объема живота;

тяжесть в руках или ногах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.