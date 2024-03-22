Дефицит белка может приводить к отекам

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ноги

Белок — не только строительный материал для наших мышц, но и важный компонент, отвечающий за баланс жидкости в организме. Когда у нас недостаточно белка, это может привести к неприятному явлению — отекам.

Отеки возникают из-за задержки жидкости в тканях, что может происходить из-за недостаточного количества белка в организме. Белок помогает поддерживать правильный баланс жидкости между клетками и кровью. Когда его недостаточно, жидкость задерживается в тканях, вызывая отеки, особенно это видно по ногам и животу.

Чтобы предотвратить дефицит белка и связанные с ним отеки, важно уделять внимание своему рациону. Включайте в свою диету продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые. Можно обратиться к диетологу, чтобы разработать индивидуальный план питания, учитывающий ваши потребности.

Правильный баланс белка в организме не только поможет предотвратить отеки, но и поддерживать здоровье мышц, иммунной системы и кожи. 

Другие признаки дефицита белка в организме:
  • Потеря мышечной массы
  • Чувство усталости, слабости и общую вялость.
  • Медленное заживление ран.
  • Проблемы с иммунной системой.
  • Проблемы с волосами и кожей.

Откуда брать белок?
  • Мясо
  • Рыба и морепродукты.
  • Яйца
  • Молочные продукты
  • Растительные источники белка: бобовые (фасоль, нут, чечевица), соевые продукты (тофу и соевое молоко), орехи и семена (миндаль, кешью, грецкий орех, чиа-семена).

Симптомы отеков:
  • увеличение общей массы тела;
  • редкое мочеиспускание;
  • увеличение объема живота;
  • тяжесть в руках или ногах.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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