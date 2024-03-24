STSS: симптомы смертельной инфекции, которая рекордными темпами распространяется в Японии

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врач

В Японии с большой скоростью распространяется редкая бактериальная инфекция. Речь идёт о значительном росте случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS), уровень смертности от которого составляет 30%. 

По данным The Japan Times, заболевание обычно всего вызывают бактерии, называемыми стрептококками группы А.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения страны, в 2023 году в Японии зафиксировали более 900 подтвержденных случаев STSS. За январь и февраля нынешнего года зарегистрировано уже 378 случаев заражения.

Бактерия очень заразна и может привести к серьезным болезням и летальному исходу у людей старше 30 лет. Пожилые люди традиционно находятся в группе повышенного риска.

Как известно из открытых источников, синдром стрептококкового токсического шока — редкое заболевание, вызванное токсинами, выделяемыми некоторыми штаммами стрептококковых бактерий. 

Причина. STSS обычно вызывается определенными штаммами стрептококковых бактерий, такими как Streptococcus pyogenes. Эти бактерии могут проникать в организм через раны, ожоги или после хирургических вмешательств.

Факторы риска. Более других подвержены развитию STSS люди с ослабленной иммунной системой, а также женщин после родов.

Лечение STSS обычно включает антибиотики и поддерживающую терапию для устранения симптомов.

Симптомы синдрома стрептококкового токсического шока включают:
  • Высокую температуру (более 38,9 °C).
  • Сыпь, которая может быть красной и покрывать большую часть тела.
  • Сильные боли в мышцах и суставах.
  • Тошноту и рвоту.
  • Диарею.
  • Покраснение глаз и слизистых оболочек.
  • Снижение артериального давления.
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Теги : инфекции, стрептококк