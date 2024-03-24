STSS: симптомы смертельной инфекции, которая рекордными темпами распространяется в Японии
В Японии с большой скоростью распространяется редкая бактериальная инфекция. Речь идёт о значительном росте случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS), уровень смертности от которого составляет 30%.
По данным The Japan Times, заболевание обычно всего вызывают бактерии, называемыми стрептококками группы А.
Как сообщает Национальная служба здравоохранения страны, в 2023 году в Японии зафиксировали более 900 подтвержденных случаев STSS. За январь и февраля нынешнего года зарегистрировано уже 378 случаев заражения.
Бактерия очень заразна и может привести к серьезным болезням и летальному исходу у людей старше 30 лет. Пожилые люди традиционно находятся в группе повышенного риска.
Как известно из открытых источников, синдром стрептококкового токсического шока — редкое заболевание, вызванное токсинами, выделяемыми некоторыми штаммами стрептококковых бактерий.
Причина. STSS обычно вызывается определенными штаммами стрептококковых бактерий, такими как Streptococcus pyogenes. Эти бактерии могут проникать в организм через раны, ожоги или после хирургических вмешательств.
Факторы риска. Более других подвержены развитию STSS люди с ослабленной иммунной системой, а также женщин после родов.
Лечение STSS обычно включает антибиотики и поддерживающую терапию для устранения симптомов.
Симптомы синдрома стрептококкового токсического шока включают:
- Высокую температуру (более 38,9 °C).
- Сыпь, которая может быть красной и покрывать большую часть тела.
- Сильные боли в мышцах и суставах.
- Тошноту и рвоту.
- Диарею.
- Покраснение глаз и слизистых оболочек.
- Снижение артериального давления.
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