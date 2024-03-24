STSS: симптомы смертельной инфекции, которая рекордными темпами распространяется в Японии

Высокую температуру (более 38,9 °C).

Сыпь, которая может быть красной и покрывать большую часть тела.

Сильные боли в мышцах и суставах.

Тошноту и рвоту.

Диарею.

Покраснение глаз и слизистых оболочек.

Снижение артериального давления.

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