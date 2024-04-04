Врач Коновалов: черный чеснок улучшает кровоснабжение сетчатки глаза

В чесноке содержится аллицин, именно он помогает сохранять здоровье глаз.Антибактериальные свойства. Аллицин обладает сильными антибактериальными свойствами и может помочь в борьбе с различными бактериальными инфекциями. Он может убивать или замедлять рост бактерий, таких как Staphylococcus aureus и Escherichia coli.Антивирусные свойства. Аллицин помогает в борьбе с вирусными инфекциями. Некоторые исследования показывают его эффективность против вирусов гриппа и простуды.Антиоксидантные свойства. Аллицин является мощным антиоксидантом, который помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Это может помочь в борьбе с воспалением и снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.Снижение уровня холестерина. Аллицин способен снизить уровень общего холестерина и «плохог» холестерина (LDL) в крови. Это полезно для поддержания здоровья сердца и сосудов.Антигрибковые свойства. Аллицин имеет антигрибковые свойства и помогает в борьбе с грибковыми инфекциями, такими как кандидоз и дерматофития.Стоит учитывать, что аллицин может вызывать побочные эффекты и взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Поэтому перед использованием его в качестве лечения или профилактики рекомендуется посоветоваться с врачом.— продукт, получаемый путем ферментации обычного чеснока при определенных условиях. В результате этого процесса чеснок приобретает черный цвет, мягкую текстуру и сладковатый вкус с нотками карамели. Во время ферментации происходят химические реакции, они меняют состав и свойства чеснока. В результате образуются новые соединения, такие как сульфиды, которые придают черному чесноку его характерный вкус и аромат.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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