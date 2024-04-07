Эндокринолог Павлова: шоколад помогает расщеплять жиры, лучше выбрать темный

Имеет противовоспалительное действие.

В нем много антиоксидантов.

Может противостоять влиянию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции.

Предотвращает повреждения нейронов.

Улучшает моторную память.

Оздоравливает печень и почки. Препятствует образованию камней в почках.

Укрепляет иммунную систему.

Снижает риск дерматита, воспаления кишечника и остеоартрита.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.