Эндокринолог Павлова: шоколад помогает расщеплять жиры, лучше выбрать темный
В какао-бобах содержится теобромин. Он помогает организму расщеплять жиры, предотвращая расстройства, связанные с ожирением.
Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге.
— Предпочтительнее темный шоколад. Во-первых, он менее сладкий и калорийный, а во вторых, в нем в пять раз больше теобромина, чем в молочном, — сообщила медик.
Теобромин — алкалоид, который содержится в какао-бобах и шоколаде. Он является стимулятором нервной системы и слабым диуретиком. Теобромин также может повышать уровень энергии и улучшать настроение.
Павлова перечислила полезные свойства теобромина:
- Имеет противовоспалительное действие.
- В нем много антиоксидантов.
- Может противостоять влиянию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции.
- Предотвращает повреждения нейронов.
- Улучшает моторную память.
- Оздоравливает печень и почки. Препятствует образованию камней в почках.
- Укрепляет иммунную систему.
- Снижает риск дерматита, воспаления кишечника и остеоартрита.
- Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Врач советует баловать себя кусочком темного шоколада в качестве десерта.
Потребление теобромина должно быть умеренным, поскольку в больших количествах он может вызывать нежелательные побочные эффекты, такие как бессонница, нервозность и повышенное сердцебиение. Людям с чувствительностью к кофеину рекомендуется ограничивать потребление продуктов, содержащих теобромин.
Что еше говорят врачи о пользе шоколада?
Содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.
Исследования показывают, что потребление темного шоколада помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Это связано с его способностью улучшать функцию сосудов и снижать артериальное давление.
Шоколад содержитфенетиламин, повышающий уровень энергии и улучшающий настроение.
Повышает когнитивные функции: память и концентрацию.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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