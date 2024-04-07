Эндокринолог Павлова: шоколад помогает расщеплять жиры, лучше выбрать темный

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шоколад

В какао-бобах содержится теобромин. Он помогает организму расщеплять жиры, предотвращая расстройства, связанные с ожирением.

Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге.

— Предпочтительнее темный шоколад. Во-первых, он менее сладкий и калорийный, а во вторых, в нем в пять раз больше теобромина, чем в молочном, — сообщила медик.

Теобромин — алкалоид, который содержится в какао-бобах и шоколаде. Он является стимулятором нервной системы и слабым диуретиком. Теобромин также может повышать уровень энергии и улучшать настроение. 

Павлова перечислила полезные свойства теобромина:
  • Имеет противовоспалительное действие.
  • В нем много антиоксидантов.
  • Может противостоять влиянию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции. 
  • Предотвращает повреждения нейронов.
  • Улучшает моторную память.
  • Оздоравливает печень и почки. Препятствует образованию камней в почках.
  • Укрепляет иммунную систему.
  • Снижает риск дерматита, воспаления кишечника и остеоартрита.
  • Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. 

Врач советует баловать себя кусочком темного шоколада в качестве десерта.

Потребление теобромина должно быть умеренным, поскольку в больших количествах он может вызывать нежелательные побочные эффекты, такие как бессонница, нервозность и повышенное сердцебиение. Людям с чувствительностью к кофеину рекомендуется ограничивать потребление продуктов, содержащих теобромин.

Что еше говорят врачи о пользе шоколада?

Содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.

Исследования показывают, что потребление темного шоколада помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Это связано с его способностью улучшать функцию сосудов и снижать артериальное давление.

Шоколад содержитфенетиламин, повышающий уровень энергии и улучшающий настроение.

Повышает когнитивные функции: память и концентрацию.


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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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