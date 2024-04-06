Боль после еды, тошнота: пять ранних признаков камней в желчном пузыре
Камни в желчном пузыре — это затвердевшие скопления кальция и холестерина. Они могут вызывать необычные симптомы, если блокируют поступление желчи в тонкий кишечник, такие как боль после еды, тошнота и рвота.
Камни в желчном могут развиться у каждого. У некоторых людей риск образования камней выше, чем у других. Например, у женщин вероятность образования камней в желчном пузыре в два раза выше, чем у мужчин.
К другим факторам риска образования камней в желчном пузыре относятся:
- Возраст (старше 40 лет)
- Противозачаточные таблетки
- Семейный анамнез
- Ожирение
- Быстрая потеря веса
Пять признаков того, что в желчном образовались камни:
Боль в животе
Желчная колика, или боль при желчнокаменной болезни, является одним из основных симптомов камней в желчном пузыре. Они вызывают спазм пузыря, если застревают на пути в двенадцатиперстную кишку. Вы можете почувствовать острую боль в верхней правой части живота.
Желчный пузырь активизируется, когда вы едите жирную пищу. В результате приступы часто возникают после еды, обычно вечером или ночью. Если вы постоянно испытываете боль после еды, особенно жирной, это может быть признаком образования камней.
Тошнота и рвота
Другим распространенным симптомом образования камней в желчном пузыре является сильная тошнота, иногда приводящая к рвоте.
Лихорадка
Приступ желчнокаменной болезни может сопровождаться субфебрильной температурой, что указывает на инфекцию или воспаление желчного пузыря. Речь идет об ознобе или потливости.
Желтуха
Желтуха может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, независимо от того, являются ли камни в желчном пузыре ее причиной. При желтухе всплески билирубина — желтоватого вещества в желчи, образующегося при расщеплении организмом старых красных кровяных телец, — вызывают пожелтение глаз и кожи.
Внезапная потеря веса
Камни в желчном пузыре не могут вызвать внезапную потерю веса напрямую, но могут сопровождать ее. Ожирение повышает риск образования камней, и быстрая потеря веса может еще больше увеличить этот риск.
Печень вырабатывает желчь с высоким содержанием холестерина, если вы долгое время не едите или резко теряете вес. В результате внезапная потеря веса может стимулировать образование камней.
Люди, недавно перенесшие операции по снижению веса, такие как желудочное шунтирование, имеют более высокий риск образования камней в желчном пузыре, чем другие. Как и те, кто придерживается строгих низкокалорийных диет.
Исследования показали, что более 80% людей с камнями в желчном пузыре не имеют симптомов, пишет The Health.
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