Врач-сомнолог: осложненный храп может быть предвестником синдрома обструктивного апноэ
Храп — распространенное явление, которое может влиять на качество сна и здоровье как самого храпящего, так и окружающих его людей. По статистике, каждый четвертый мужчина храпит во сне.
— Храп бывает осложненный и неосложненный. Неосложненный — это храп без сопутствующих заболеваний, человек страдает именно от шума, который он формирует, когда спит. Если храп осложненный, то он может быть предвестником синдрома обструктивного апноэ, — рассказала врач-сомнолог Марина Когай.
Обструктивное апноэ сна (ОАС) — расстройство, при котором дыхательные пути временно блокируются или сужаются во время сна. Во время обструктивного апноэ сна дыхание может останавливаться на несколько секунд или даже минут, что приводит к снижению уровня кислорода в крови.
Что известно о храпе?
Храп вызывается вибрацией мягких тканей в задней части горла и носовых проходов во время сна. Это происходит из-за сужения или блокировки дыхательных путей.
Храп может быть вызван различными факторами, включая ожирение, обструктивную апноэ сна, употребление алкоголя или снотворного, а также анатомические особенности, такие как большой язык или мягкое небо.
Храп может приводить к проблемам со сном, таким как беспокойство,прерывистый сон и снижение качества сна. Это приводит к сонливости днем,раздражительности и снижению концентрации.
— Храп может быть признаком более серьезного заболевания, такого как обструктивная апноэ сна. Это состояние характеризуется повторными прекращениями дыхания во время сна и может повлиять на общее здоровье и качество жизни, — говорится в исследовании японских медиков.
Существуют различные методы борьбы с храпом:
снижение веса
избегание алкоголя перед сном,
использование специальных устройств
хирургические вмешательства.
Если храп сопровождается симптомами, такими как утренняя головная боль, сильное утомление или задержка дыхания во время сна, необходимо обратиться к врачу.
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