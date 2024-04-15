Проктолог Масленников о вреде туалетной бумаги: вызывает воспаление, повышает риск анальных трещин
Хирург, проктолог, онколог, Дмитрий Масленников рассказал, что неправильная гигиена анальной области может привести приводить к проктологическим заболеваниям, и прежде всего — из-за злоупотребления туалетной бумагой.
— Дело в том, что туалетная бумага не всегда дает достаточное очищение анальной зоны после дефекации. Даже после ее использования на коже остаются частички загрязнений, что чревато размножением бактерий, — отметил медик.
Это провоцирует развитие воспаления. Если бумага жесткая, некачественная, она провоцирует микротравмы. Добавьте к этому недостаточное очищение и получите риск развития инфекционных и воспалительных процессов.
Дешевая туалетная бумага может вызвать более серьезные повреждения слизистой, например, анальные трещины. Это заболевание существенно снижает качество жизни, может перейти в хроническое и привести к тому, что потребуется оперативное вмешательство.
Кроме того, есть исследования, которые подтверждают наличие в бумаге потенциально токсичных соединений. Например, бисфенола или перфторированных органических соединений — PFAS.
Еще один факт — туалетная бумага часто содержит ароматизаторы, отдушки и краски. Это может быть опасно раздражениями, аллергическими и кожными реакциями.
Какая есть альтернатива?
Врач рекомендует подмывания — с помощью биде, гигиенического или обычного душа. Допустима влажная туалетная бумага — у нее особая структура волокон, она меньше травмирует слизистые.
Анальные трещины — небольшие разрывы или ранки в области заднего прохода. Они могут быть очень болезненными и вызывать дискомфорт. Симптомы:
1. Одним из основных симптомов анальных трещин является острая боль в области заднего прохода. Боль может усиливаться во время дефекации или после нее, а также при сидении или движении.
2. При анальных трещинах может возникать небольшое кровотечение после дефекации. Кровь обычно яркая и может быть видна на туалетной бумаге или на поверхности стула.
3. Анальные трещины вызывают зуд и раздражение вокруг заднего прохода. Это связано с травмированной кожей и постоянным контактом с калом.
4. В некоторых случаях анальные трещины вызывают спазмы или сокращение мышц вокруг заднего прохода, что может усугубить боль и затруднить заживление.
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