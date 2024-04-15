Проктолог Масленников о вреде туалетной бумаги: вызывает воспаление, повышает риск анальных трещин

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бумага

Хирург, проктолог, онколог, Дмитрий Масленников рассказал, что неправильная гигиена анальной области может привести приводить к проктологическим заболеваниям, и прежде всего — из-за злоупотребления туалетной бумагой.

— Дело в том, что туалетная бумага не всегда дает достаточное очищение анальной зоны после дефекации. Даже после ее использования на коже остаются частички загрязнений, что чревато размножением бактерий,отметил медик.

Это провоцирует развитие воспаления. Если бумага жесткая, некачественная, она провоцирует микротравмы. Добавьте к этому недостаточное очищение и получите риск развития инфекционных и воспалительных процессов.

Дешевая туалетная бумага может вызвать более серьезные повреждения слизистой, например, анальные трещины. Это заболевание существенно снижает качество жизни, может перейти в хроническое и привести к тому, что потребуется оперативное вмешательство.

Кроме того, есть исследования, которые подтверждают наличие в бумаге потенциально токсичных соединений. Например, бисфенола или перфторированных органических соединений — PFAS. 

Еще один факт — туалетная бумага часто содержит ароматизаторы, отдушки и краски. Это может быть опасно раздражениями, аллергическими и кожными реакциями.

Какая есть альтернатива?

Врач рекомендует подмывания — с помощью биде, гигиенического или обычного душа. Допустима влажная туалетная бумага — у нее особая структура волокон, она меньше травмирует слизистые.

Анальные трещины — небольшие разрывы или ранки в области заднего прохода. Они могут быть очень болезненными и вызывать дискомфорт. Симптомы:

1. Одним из основных симптомов анальных трещин является острая боль в области заднего прохода. Боль может усиливаться во время дефекации или после нее, а также при сидении или движении.

2. При анальных трещинах может возникать небольшое кровотечение после дефекации. Кровь обычно яркая и может быть видна на туалетной бумаге или на поверхности стула.

3. Анальные трещины вызывают зуд и раздражение вокруг заднего прохода. Это связано с травмированной кожей и постоянным контактом с калом.

4. В некоторых случаях анальные трещины вызывают спазмы или сокращение мышц вокруг заднего прохода, что может усугубить боль и затруднить заживление.

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