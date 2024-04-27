Нутрициолог Валеев: в брокколи содержится сульфорафан, убивающий раковые клетки
Нутрициолог Ринат Валеев рассказал о пользе брокколи. В этом продукте содержится сульфорафан, убивающий раковые клетки.
Сульфорафан — природное соединение, которое имеется в ряде овощей, таких как брокколи, цветная капуста, капуста и редька. Это биологически активное вещество, способное оздоровить организм.
— Сульфорафан известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он может помочь защитить клетки от повреждений свободными радикалами и снизить воспаление в организме. Кроме того, сульфорафан может иметь противораковое действие, благодаря своей способности ингибировать рост раковых клеток и стимулировать их гибель, — отметил Валеев специально для «МедикФорума».
Исследования показывают, что сульфорафан полезен для здоровья сердца. Он помогает снизить уровень холестерина и аретриальное давление. Он также может поддерживать здоровье мозга, улучшая когнитивные функции и защищая нервные клетки от повреждений.
— Чтобы получить максимальную пользу от сульфорафана, рекомендуется включать в рацион овощи из семейства крестоцветных. Можно добавлять их в салаты, готовить на пару или тушить. Приготовление овощей мягким способом помогает сохранить большую часть сульфорафана, — подчеркнул специалист.
Брокколи богата питательными веществами, включая витамины, минералы и антиоксиданты.
Является отличным источником витамина C, K, A, фолиевой кислоты и клетчатки. Витамин C помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от вредных свободных радикалов. Витамин K необходим для здоровья костей и свертываемости крови. Витамин A поддерживает здоровье кожи и зрения, а фолиевая кислота важна для нормального развития клеток и ДНК.
Брокколи содержит множество антиоксидантов, таких как кверцетин, кафеиновая кислота и сульфорафан. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут иметь противовоспалительные свойства.
Потребление брокколи на постоянной основе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, воспалительных заболеваний и поддерживает здоровье костей.
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