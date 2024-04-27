Нет эффекта от витаминов, зависимость от сладкого? Терапевт Баранова советует провериться на паразитов
Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова посоветовала при зависимости от сахара провериться на паразитов.
— Паразиты — маленькие серые кардиналы, которые нами управляют. Например, вызывают зависимость от сахара и множество других проблем, — написала она в своем блоге.
Врач перечислила, при каких признаках можно заподозрить паразитов:
- заболевания ЖКТ;
- вздутие, отрыжка, газы;
- проблемы с кожей (акне, псориаз, экзема, зуд);
- лишний вес;
- молочница;
- часто выскакивает герпес;
- частые простуды;
- отвращение к мясу;
- метеоризм;
- анальный зуд;
- налет на языке;
- неконтролируемая тяга к углеводам и другой нездоровой пище;
- рассеянность, снижение работоспособности;
- дефицит железа;
- пьете много витаминов, но эффекта нет;
- аутоимунные заболевания;
- перхоть.
Паразиты в организме могут быть различных типов, включая гельминты (кишечные черви), простейшие, плоские черви и другие. Они могут попасть в организм через пищу, воду, почву или контакт с зараженными животными или людьми.
Исследования показывают, что некоторые паразиты могут влиять на пищевое поведение своих «хозяев». Например, токсоплазма, паразит, который заражает людей через контакт с кошками или сырым мясом, может изменять поведение мышей, делая их менее боязливыми и более склонными к риску. Это приводит к тому, что мыши становятся более подверженными хищникам, что позволяет токсоплазме завершить свой жизненный цикл.
Есть данные, указывающие на возможность влияния паразитов на поведение людей, такие как изменение аппетита или предпочтений в пище.
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