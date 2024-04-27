Нет эффекта от витаминов, зависимость от сладкого? Терапевт Баранова советует провериться на паразитов

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живот

Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова посоветовала при зависимости от сахара провериться на паразитов.

— Паразиты — маленькие серые кардиналы, которые нами управляют. Например, вызывают зависимость от сахара и множество других проблем, — написала она в своем блоге.

Врач перечислила, при каких признаках можно заподозрить паразитов:

  • заболевания ЖКТ;
  • вздутие, отрыжка, газы;
  • проблемы с кожей (акне, псориаз, экзема, зуд);
  • лишний вес;
  • молочница;
  • часто выскакивает герпес;
  • частые простуды;
  • отвращение к мясу;
  • метеоризм;
  • анальный зуд;
  • налет на языке;
  • неконтролируемая тяга к углеводам и другой нездоровой пище;
  • рассеянность, снижение работоспособности;
  • дефицит железа;
  • пьете много витаминов, но эффекта нет;
  • аутоимунные заболевания;
  • перхоть.

Паразиты в организме могут быть различных типов, включая гельминты (кишечные черви), простейшие, плоские черви и другие. Они могут попасть в организм через пищу, воду, почву или контакт с зараженными животными или людьми.
Исследования показывают, что некоторые паразиты могут влиять на пищевое поведение своих «хозяев». Например, токсоплазма, паразит, который заражает людей через контакт с кошками или сырым мясом, может изменять поведение мышей, делая их менее боязливыми и более склонными к риску. Это приводит к тому, что мыши становятся более подверженными хищникам, что позволяет токсоплазме завершить свой жизненный цикл.

Есть данные, указывающие на возможность влияния паразитов на поведение людей, такие как изменение аппетита или предпочтений в пище.

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