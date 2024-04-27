Нет эффекта от витаминов, зависимость от сладкого? Терапевт Баранова советует провериться на паразитов

заболевания ЖКТ;

вздутие, отрыжка, газы;

проблемы с кожей (акне, псориаз, экзема, зуд);

лишний вес;

молочница;

часто выскакивает герпес;

частые простуды;

отвращение к мясу;

метеоризм;

анальный зуд;

налет на языке;

неконтролируемая тяга к углеводам и другой нездоровой пище;

рассеянность, снижение работоспособности;

дефицит железа;

пьете много витаминов, но эффекта нет;

аутоимунные заболевания;

перхоть.

— написала она в своем блоге Врач перечислила, при каких признаках можно заподозрить паразитов:Паразиты в организме могут быть различных типов, включая гельминты (кишечные черви), простейшие, плоские черви и другие. Они могут попасть в организм через пищу, воду, почву или контакт с зараженными животными или людьми.Исследования показывают, что некоторые паразиты могут влиять на пищевое поведение своих «хозяев». Например, токсоплазма, паразит, который заражает людей через контакт с кошками или сырым мясом, может изменять поведение мышей, делая их менее боязливыми и более склонными к риску. Это приводит к тому, что мыши становятся более подверженными хищникам, что позволяет токсоплазме завершить свой жизненный цикл.Есть данные, указывающие на возможность влияния паразитов на поведение людей, такие как изменение аппетита или предпочтений в пище.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

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