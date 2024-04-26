Ароматерапевт Мельничук: эфирное масло гвоздики способно снизить воспаление и вывести из депрессии

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гвоздика

Как рассказала ароматерапевт Наталья Мельничук, эфирное масло гвоздики способно снизить воспаление и облегчить боль.

Эфирное масло бутонов гвоздики — ценный продукт, обладающий, например, сильными антимикробными свойствами. Оно помогает в борьбе с бактериями и грибками. Масло успешно используется для лечения различных инфекций и проблем с кожей.

— Масло гвоздики обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление и облегчить боль. Оно полезно при лечении заболеваний суставов, мышц и кожи. Поднимает настроение, выводит из депрессии, помогает преодолеть вялость и апатию, — отметила Мельничук «МедикФоруму».

Масло гвоздики стимулирует пищеварение и снижает симптомы, связанные с желудочно-кишечными проблемами, такими как газы, вздутие и изжога.

—  Важно помнить, что эфирное масло гвоздики является концентрированным продуктом и должно использоваться с осторожностью. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед его использованием, — предупредила собеседница портала.

Общие рекомендации: масло используется для компрессов – 4-5 капель растворяют в 10 мл базового масла. Таким раствором можно смазать раны, язвы, гнойничковые и угревые поражения кожи. Для ванн – 4-5 капель. В аромалампах — 1-4 капли.

Эфирное масло гвоздики имеет ряд противопоказаний:

1. Индивидуальная непереносимость: у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция. Перед использованием масла необходимо провести тест на аллергию.

2. Во время беременности и грудного вскармливания следует избегать использования эфирного масла гвоздики, так как его безопасность для этих периодов не достаточно изучена.

3. Не рекомендуется использовать у детей младше 3 лет без консультации с врачом.

4. Может вызывать раздражение кожи у некоторых людей. Рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи перед использованием масла.

5. Эфирное масло гвоздики нельзя принимать внутрь без предварительной консультации с врачом или опытным ароматерапевтом.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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