Ароматерапевт Мельничук: эфирное масло гвоздики способно снизить воспаление и вывести из депрессии

Эфирное масло бутонов гвоздики — ценный продукт, обладающий, например, сильными антимикробными свойствами. Оно помогает в борьбе с бактериями и грибками. Масло успешно используется для лечения различных инфекций и проблем с кожей.— отметила Мельничук «МедикФоруму».Масло гвоздики стимулирует пищеварение и снижает симптомы, связанные с желудочно-кишечными проблемами, такими как газы, вздутие и изжога., — предупредила собеседница портала.Общие рекомендации: масло используется для компрессов – 4-5 капель растворяют в 10 мл базового масла. Таким раствором можно смазать раны, язвы, гнойничковые и угревые поражения кожи. Для ванн – 4-5 капель. В аромалампах — 1-4 капли.1. Индивидуальная непереносимость: у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция. Перед использованием масла необходимо провести тест на аллергию.2. Во время беременности и грудного вскармливания следует избегать использования эфирного масла гвоздики, так как его безопасность для этих периодов не достаточно изучена.3. Не рекомендуется использовать у детей младше 3 лет без консультации с врачом.4. Может вызывать раздражение кожи у некоторых людей. Рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи перед использованием масла.5. Эфирное масло гвоздики нельзя принимать внутрь без предварительной консультации с врачом или опытным ароматерапевтом.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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